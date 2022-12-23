МАРЕНГО

Маренго , битва при — сражение, состоявшееся 14 июня 1800 между французской армией Наполеона I Бонапарта и австрийской армией генерала М. фон Меласа, состоявшееся у р. Бормида, близ г. Алессандрия и деревни М. (Пьемонт) в ходе войны Франции против 2-й антифранцузской коалиции. Сражение продолжалось около 12 часов. Первая (утренняя) часть сражения была французами проиграна, вторая, благодаря подходу двух дивизий под командованием генерала Л. Дезэ и успешным атакам тяжелой французской кавалерии под началом генерала Келлермана, выиграна. В ходе битвы сам генерал Дезэ погиб. Данные о потерях разнятся. Австрийцы потеряли до 6 тыс. человек убитыми, 8 тыс. пленными и 40 орудий. Потери французов составили от 6 до 7 тыс. человек убитыми и ранеными. По условиям заключенного 15 июня перемирия австрийцы без препятствий покинули Сев. Италию. Пьемонт, Ломбардия и Лигурия снова перешли под контроль Франции. Благодаря одержанной при М. победе Бонапарту удалось укрепить собственный авторитет и режим личной власти во Франции. Битва при М. считается одним из важнейших сражений эпохи Наполеоновских войн.

Лит. : Чандлер Д. Военные кампании Наполеона. Триумф и трагедия завоевателя / Пер. с англ. М., 1999; La Bataille de Marengo et ses preliminaires racontes par quatre temoins. Paris, 1999; Lentz T. Le Grand Consulat 1799—1804. Paris, 1999; Benoit J. Marengo: Une victoire politique . Paris, 2000; Hollins D . The Battle of Marengo 1800. Oxford, 2000; Tulard J. Marengo ou l’etrange victoire de Bonaparte. Paris, 2021. А. А. Митрофанов.