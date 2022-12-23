МАКК , КАРЛ, БАРОН ФОН ЛЯЙБЕРИХ

Макк ( нем. Mack) , Карл, барон фон Ляйберих (24.08.1752, Неннслинген, Германия — 22.10.1828, Санкт-Пёльтен, Нижняя Австрия) — австрийский фельдмаршал. Из семьи чиновника. В 1770 начал военную службу в Австрии, в 1773 получил офицерское звание. Принимал участие в войне с Турцией 1789—1790 и в военных действиях в Нидерландах в 1792. В 1789 был назначен флигель-адъютантом императора и награжден орденом Марии Терезии. В 1797 получил чин фельдмаршал-лейтенанта. После Кампоформийского мира 1797 король Неаполя Фердинанд IV поручил М. командование неаполитанской армией. В 1798 М. вел довольно успешные военные действия против французов в Южн. Италии, однако волнения в Неаполе и бунт в войсках вынудили его обратиться к французам с просьбой о свободном пропуске в Германию. По распоряжению французского правительства М. был арестован и объявлен военнопленным. Через два года ему удалось бежать из Парижа. В 1805 М. командовал австрийской армией, которая должна была защищать Ульм. Потерпев поражение от французов, М. 20 октября 1805 капитулировал с 20-тысячным войском. Вернувшись в Австрию, был обвинен в измене, военный суд осудил его на 8 лет тюрьмы, лишил чинов и орденов. Император Франц I сократил срок заключения на 2 года. В 1819, по ходатайству князя Ф. Шварценберга, М. был реабилитирован, ему вернули чин фельдмаршала и орден Марии Терезии.

Лит. : Wurzbach C. von . Mack Freiherr von Leiberich, Karl // Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 16. Theil. Wien, 1867. S. 211—221; Broucek P . Mack Freiherr von Leiberich, Karl // Neue Deutsche Biographie. Bd. 15. Berlin, 1987. S. 614—619. Е. В. Котова.