ЛЮНЕВИЛЬСКИЙ МИР 1801

ЛЮНЕВИЛЬСКИЙ МИР 1801 года - lо­го­вор, за­клю­чён­ный Фран­ци­ей и Ав­ст­ри­ей по­сле по­ра­же­ния австрийской ар­мии (в со­ста­ве 2-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции) в бит­вах при Ма­рен­го (14.6.1800) и Го­ген­лин­де­не (3.12.1800).

Под­пи­сан в Лю­не­ви­ле 9 февраля со сто­ро­ны Фран­ции Жо­зе­фом Бо­на­пар­том , со сто­ро­ны Ав­ст­рии - министром иностранных дел графом Л. фон Ко­бенц­лем. Люневильский мир 1801 года под­твер­дил (с не­вы­год­ны­ми для Ав­ст­рии из­ме­не­ния­ми) ус­ло­вия Кам­по­фор­мий­ско­го ми­ра 1797 года. Свя­щен­ная Римская им­пе­рия ус­ту­пи­ла Фран­ции все тер­ри­то­рии на ле­вом бе­ре­гу реки Рейн, вла­де­ния в Ни­дер­лан­дах (современная Бель­гия) и Люк­сем­бург. Габс­бур­ги при­зна­ва­ли со­здан­ные под эги­дой Фран­ции Ба­тав­скую рес­пуб­ли­ку, Гель­ве­ти­че­скую рес­пуб­ли­ку, Ли­гу­рий­скую рес­пуб­ли­ку и Ци­заль­пин­скую рес­пуб­ли­ку. Со­хра­ня­лась французская ок­ку­па­ция Пье­мон­та. Ав­ст­рии уда­лось ос­та­вить за со­бой Ис­т­рию, Дал­ма­цию и часть Ве­не­ции до реки Эч (Адид­же), тер­ри­то­рии на пра­вом бе­ре­гу этой ре­ки пе­ре­хо­ди­ли к Ци­заль­пин­ской рес­пуб­ли­ке. Ве­ли­кое гер­цог­ст­во Тос­кан­ское бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в ко­ро­лев­ст­во Эт­ру­рия.

За­клю­че­ние Люневильского мира 1801 года ста­ло на­ча­лом рас­па­да 2-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции (см. Ан­ти­фран­цуз­ские коа­ли­ции), за­вер­шив­ше­го­ся под­пи­са­ни­ем Амь­ен­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1802 года.

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