ЛЮНЕВИЛЬСКИЙ МИР 1801
ЛЮНЕВИЛЬСКИЙ МИР 1801 года - lоговор, заключённый Францией и Австрией после поражения австрийской армии (в составе 2-й антифранцузской коалиции) в битвах при Маренго (14.6.1800) и Гогенлиндене (3.12.1800).
Подписан в Люневиле 9 февраля со стороны Франции Жозефом Бонапартом, со стороны Австрии - министром иностранных дел графом Л. фон Кобенцлем. Люневильский мир 1801 года подтвердил (с невыгодными для Австрии изменениями) условия Кампоформийского мира 1797 года. Священная Римская империя уступила Франции все территории на левом берегу реки Рейн, владения в Нидерландах (современная Бельгия) и Люксембург. Габсбурги признавали созданные под эгидой Франции Батавскую республику, Гельветическую республику, Лигурийскую республику и Цизальпинскую республику. Сохранялась французская оккупация Пьемонта. Австрии удалось оставить за собой Истрию, Далмацию и часть Венеции до реки Эч (Адидже), территории на правом берегу этой реки переходили к Цизальпинской республике. Великое герцогство Тосканское было преобразовано в королевство Этрурия.
Заключение Люневильского мира 1801 года стало началом распада 2-й антифранцузской коалиции (см. Антифранцузские коалиции), завершившегося подписанием Амьенского мирного договора 1802 года.