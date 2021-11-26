КАДИССКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1812 года
КАДИССКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1812 года - конституция Испании, принятая 19 марта 1812 года.
Принята 19.03.1812 года учредительными кортесами, заседавшими сначала на острове Леон (близ города Кадис), а затем в Кадисе. Утверждение Кадисской конституции знаменовало начало перехода Испании от абсолютизма к конституционным формам правления. Отражала требования либерального дворянства и буржуазии, выдвинутые в ходе Испанской революции 1808-1814 годов (смотрите Испанские революции XIX века). Состояла из 384 статей.
Кадисская конституция определяла испанскую нацию как «сообщество всех испанцев обоих полушарий», провозглашала её «свободной и независимой». Нация признавалась носителем суверенитета и верховной власти. Конституция объявляла Испанию наследственной монархией. Права короля чётко регламентировались: монарх был вправе лишь дважды отказать в утверждении принятого кортесами закона, не мог препятствовать созыву кортесов или распускать их; узаконивалось министерское визирование указов короля.
Согласно Кадисской конституции, однопалатные кортесы избирались на 2 года на основе всеобщего непрямого голосования (местные хунты выбирали своих представителей в провинциальные хунты, которые в свою очередь избирали депутатов - одного на 70 тысяч жителей). Конституция гарантировала равенство всех испанцев перед законом, свободу личности и неприкосновенность жилища; свободу публикации всех «политических идей» без предварительной цензуры. Официальной религией Испании признавался католицизм, запрещалось исповедание какой-либо другой религии, закреплялось преподавание основ религии в начальных классах школы.
04.05.1814 года Фердинанд VII отменил Кадисскую конституцию. С началом Испанской революции 1820-1823 годов её действие было временно восстановлено. Вновь введена 12.08.1836 года и действовала до принятия новой конституции Испании 18.06.1837 года.