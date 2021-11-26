КАДИССКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1812 года

КАДИССКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1812 года - конституция Испании, принятая 19 марта 1812 года.

При­ня­та 19.03.1812 года уч­ре­дительными кор­те­са­ми , за­се­дав­ши­ми сна­ча­ла на острове Ле­он (близ города Ка­дис), а за­тем в Ка­ди­се. Ут­верж­де­ние Кадисской конституции зна­ме­но­ва­ло на­ча­ло пе­ре­хо­да Ис­па­нии от аб­со­лю­тиз­ма к кон­сти­туционным фор­мам прав­ле­ния. От­ра­жа­ла тре­бо­ва­ния ли­бе­раль­но­го дво­рян­ст­ва и бур­жуа­зии, вы­дви­ну­тые в хо­де Испанской ре­во­лю­ции 1808-1814 годов (смотрите Ис­пан­ские ре­во­лю­ции XIX века). Со­стоя­ла из 384 ста­тей.

Кадисская конституция оп­ре­де­ля­ла испанскую на­цию как «со­об­ще­ст­во всех ис­пан­цев обо­их по­лу­ша­рий», про­воз­гла­ша­ла её «сво­бод­ной и не­за­ви­си­мой». На­ция при­зна­ва­лась но­си­те­лем су­ве­ре­ни­те­та и вер­хов­ной вла­сти. Кон­сти­ту­ция объ­яв­ля­ла Ис­па­нию на­следственной мо­нар­хи­ей . Пра­ва ко­ро­ля чёт­ко рег­ла­мен­ти­ро­ва­лись: мо­нарх был впра­ве лишь два­ж­ды от­ка­зать в ут­вер­жде­нии при­ня­то­го кор­те­са­ми за­ко­на, не мог пре­пят­ст­во­вать со­зы­ву кор­те­сов или рас­пус­кать их; уза­ко­ни­ва­лось ми­ни­стер­ское ви­зи­ро­ва­ние ука­зов ко­ро­ля.

Со­глас­но Кадисской конституции, од­но­па­лат­ные кор­те­сы из­би­ра­лись на 2 го­да на ос­но­ве все­об­ще­го не­пря­мо­го го­ло­со­ва­ния (ме­ст­ные хун­ты вы­би­ра­ли сво­их пред­ста­ви­те­лей в про­вин­ци­аль­ные хун­ты, ко­то­рые в свою оче­редь из­би­ра­ли де­пу­та­тов - од­но­го на 70 тысяч жителей). Кон­сти­ту­ция га­ран­ти­ро­ва­ла ра­вен­ст­во всех ис­пан­цев пе­ред за­ко­ном, сво­бо­ду лич­но­сти и не­при­кос­но­вен­ность жи­ли­ща; сво­бо­ду пуб­ли­ка­ции всех «по­ли­тических идей» без пред­ва­ри­тель­ной цен­зу­ры. Официальной ре­ли­ги­ей Ис­па­нии при­зна­вал­ся ка­то­ли­цизм, за­пре­ща­лось ис­по­ве­да­ние какой-либо другой ре­ли­гии, за­кре­п­ля­лось пре­по­да­ва­ние ос­нов ре­ли­гии в на­чаль­ных клас­сах шко­лы.

04.05.1814 года Фер­ди­нанд VII от­ме­нил Кадисскую конституцию. С на­ча­лом Испанской ре­во­лю­ции 1820-1823 годов её дей­ст­вие бы­ло вре­мен­но вос­ста­нов­ле­но. Вновь вве­де­на 12.08.1836 года и дей­ст­во­ва­ла до при­ня­тия но­вой кон­сти­ту­ции Ис­па­нии 18.06.1837 года.

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