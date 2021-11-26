ИТАЛЬЯНСКОЕ КОРОЛЕВСТВО 1805‒1814

Итальянское королевство 1805—1814 — марионеточное государство под контролем Французской империи; преемник Итальянской республики 1802—1805.

Образовано путем реорганизации в связи с провозглашением империи во Франции ( Первая империя ). Король — Наполеон Бонапарт, вице-король — его пасынок Евгений Богарне. Королевство было провозглашено 17 марта 1805; 26 мая Наполеон короновался в Миланском соборе так называемой железной короной лангобардских королей. Первоначально И. к. включало большую часть территории Ломбардии, Венето, Модену, Южн. Тироль, Анкону и часть Вост. Пьемонта, часть адриатического побережья (Истрия, Далмация, Кодор). Адриатическое побережье в 1809 было выделено из И. к. в так называемые Иллирийские провинции (добавлены Гориция, Триест, столица Любляна). В 1808 была аннексирована республика Рагуза.

Власть короля была полной, Советы (Государственный совет, Советы аудиторов, консульторов, законодательный совет) имели сугубо совещательные функции. Армия И. к. принимала участие в войнах наполеоновской армии в Испании (1808), на альпийском театре военных действий против Австрии (1809, Войны пятой коалиции), а также в походе Великой армии 1812. В августе 1813 началась подготовка к австрийскому вторжению в Сев. Италию. Получив указания Наполеона, Е. Богарне собрал новую армию и в январе-феврале 1814 попытался самостоятельно противостоять австрийской агрессии, но потерпел поражение (р. Минчио, 8 февраля) и отрекся от престола. Королевство было ликвидировано занявшим Милан фельдмаршалом Г. Беллегардом, объявившим о присоединении Ломбардии к Австрии. Большая часть итальянских территорий И. к. вошла в переданное Австрии Ломбардо-Венецианское королевство, статус которого был определен Венским конгрессом.

Лит.: Pieri P. Storia militare del Risorgimento. Torino, 1962. Zaghi C. L’Italia di Napoleone. Roma, 1989.