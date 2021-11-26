АМЬЕНСКИЙ МИР 1802

Мирный договор между Великобританией , с одной стороны, Францией и ее союзниками — Испанией и Батавской республикой — с другой.

Подписан 27 марта в Амьене Ч. М. Корнуоллисом (Великобритания), Ж. Бонапартом (Франция), Х. Н. Асаром (Испания) и Р. Ж. Шиммельпенинком (Батавская республика). 13 мая к А. м. присоединилась Османская империя . По условиям А. м., Великобритания возвращала Франции и ее союзникам все захваченные у них с 1793 колонии, кроме бывшего испанского о-ва Тринидад и бывших голландских владений на о-ве Цейлон. Британские войска выводились с о-ва Мальта, который вновь передавался под власть ордена Св. Иоанна Иерусалимского. Гарантами независимости и нейтралитета Мальты становились Великобритания, Франция, Россия, Австрия, Испания и Пруссия. Стороны подтвердили целостность владений Османской империи в довоенных границах; британские войска должны были уйти из Египта. Французские войска выводились из Рима, Неаполя и с о-ва Эльба. Правительства Франции и Великобритании рассматривали А. м. как временную передышку в своей борьбе и затягивали выполнение его условий. Наполеон Бонапарт присоединил Эльбу к Франции; британские войска оставались на Мальте. Обострению англо-французских отношений немало способствовала и антибонапартистская кампания, развернутая в Великобритании прессой французских роялистов. В мае 1803 военные действия между двумя странами возобновились.

Автор статьи: Чудинов А.В.

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