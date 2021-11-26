АЛЬВАРЕС де КАСТРО МАРИАНО

Испанский военачальник.

С 19 лет служил в королевской гвардии. Получил военное образование в Военой академии Барселоны. С 1787 участвовал в военой кампании на Пиренейском п-ове. В 1809 произведен в генерал-капитаны и назначен военным губернатором Жероны , которая в июне 1809 была осаждена французскими войсками. Гарнизон (5600 чел.) под командованием А. де К. 7 месяцев оборонялся против 18 тыс. французов. После капитуляции Жероны в декабре 1809 А. де К. находился в плену и скончался в тюрьме Фигейрас.

Автор статьи: Юрчик Е.Э.