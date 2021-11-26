ГУСТАВ III

ГУСТАВ III - шведский король .

Из ди­на­стии Гот­тор­пов , сын Адоль­фа Фред­ри­ка, отец Гус­та­ва IV Адоль­фа). В 1772 году осу­ще­ст­вил бес­кров­ный государственный пе­ре­во­рот, ли­к­ви­ди­ро­вав гос­под­ство со­сло­вий «эры сво­бод» и вос­ста­но­вив по­зи­ции ко­ро­лев­ской вла­сти.

Пра­вил в ду­хе «про­све­щён­но­го дес­по­тиз­ма», на­хо­дил­ся под влия­ни­ем идей фи­зио­кра­тов, уст­ра­нил многие пе­ре­жит­ки фео­да­лиз­ма, ре­фор­ми­ро­вал сис­те­му государственного управ­ле­ния, по­пы­тал­ся про­вес­ти фи­нан­со­вую ре­фор­му. В 1788 году на­чал не­по­пу­ляр­ные и по­тре­бо­вав­шие ог­ром­ных за­трат вой­ны с Рос­си­ей (смотри Рус­ско-швед­ские вой­ны) и Да­ни­ей (смотри Дат­ско-швед­ские вой­ны XVI-XIX веков), что при­ве­ло к рос­ту дво­рян­ской оп­по­зи­ции.

В 1789 году во вре­мя офи­цер­ских вол­не­ний в Фин­лян­дии при­нял «Акт един­ст­ва и безо­пас­но­сти», в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым при­сво­ил се­бе поч­ти не­ог­ра­ни­чен­ные вла­ст­ные пол­но­мо­чия. На­де­лил ря­дом дво­рян­ских при­ви­ле­гий другие со­сло­вия. В 1791 году вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой вме­ша­тель­ст­ва ве­ду­щих дер­жав в ре­во­люционные со­бы­тия во Фран­ции. В октябре 1791 года за­клю­чил с Ека­те­ри­ной II обо­ро­нительный со­юз сро­ком на 8 лет. 16.3.1792 года был смер­тель­но ра­нен уча­ст­ни­ком дво­рян­ско­го за­го­во­ра на ба­лу-мас­ка­ра­де в уч­ре­ж­дён­ной им ко­ро­лев­ской опе­ре.

Убий­ст­во Густава III лег­ло в ос­но­ву опе­ры Дж. Вер­ди «Бал-мас­ка­рад» (1859).