Почему жители германских земель в XVIII веке не смогли создать единое национальное государство?

Потому что все германские земли были завоёваны Османской империей и потеряли самостоятельность.

Потому что на территории Священной Римской империи существовало около 300 независимых княжеств, а центральная власть императора была очень слабой.

Потому что все германские земли добровольно объединились со Швейцарией и создали единое государство.