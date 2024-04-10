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17.06.2026
Германские земли и монархия Габсбургов
Почему жители германских земель в XVIII веке не смогли создать единое национальное государство?
Потому что все германские земли были завоёваны Османской империей и потеряли самостоятельность.
Потому что на территории Священной Римской империи существовало около 300 независимых княжеств, а центральная власть императора была очень слабой.
Потому что все германские земли добровольно объединились со Швейцарией и создали единое государство.
Потому что Франция полностью оккупировала все германские земли и запретила им создавать своё государство.
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