Ра́коци Фе́ренца II движе́ние 1703–1711

Ра́коци Фе́ренца II движе́ние 1703–1711 — освободительная вой­на сословий Венгрии против австрийских Габсбургов , объединившая часть венгерской аристократии, дворянства, крестьян и куруцев (участников антифеодальных и антигабсбургских выступлений последней трети XVII — XVIII в.). Среди причин — обращение с Венгрией как c завоеванной страной после ее освобождения от турок, обязанность землевладельцев подтверждать свои владельческие права и выплачивать контрибуцию за возвращенные имения; принудительная рекатолизация; сохранение крестьянской зависимости, непосильные налоги, повинности крестьян; роспуск вой­ск и преследование куруцев; передача охраны южных рубежей Венгрии сербам и др. Возглавивший движение Ракоци Ференц II в мае 1703 обратился к сословиям Венгрии с воззванием выступить против Габсбургов. Цель движения — лишить Габсбургов венгерского трона, добиться самостоятельности Венгрии, Трансильвании, а также их международного признания. В конце 1703 под контролем повстанцев оказалась большая часть Венгрии и Трансильвания. В 1704 Ференц II Ракоци избран князем Трансильвании. Государственное собрание 1705 в Сечени для восстановления независимости страны провозгласило создание Конфедерации во главе с Ференцем II Ракоци. Создавались новые органы власти: Сенат, Экономический совет, которому было поручено проведение налоговой реформы. Предусматривалось всеобщее налоговое обложение. Закладывались основы регулярной армии. В 1707 было принято решение о низложении Габсбургов. Однако углублявшиеся разногласия между участниками движения, военные неудачи, неблагоприятная внешняя обстановка не позволили осуществить поставленные цели. Магнатско-­дворянская верхушка движения не спешила отменять крепостное право. Крестьяне разочаровывались, покидали армию. В 1708 под сильным напором снизу были освобождены только участники вой­ны. Участились военные поражения восставших (в 1707 куруцы оставили Трансильванию; в 1708 потерпели поражение у Тренчина, а в 1710 — у Рохманя). Союзы с иностранными державами ( Людовиком XIV , Россией) не дали результатов. Росли примиренческие настроения. В начале 1711 Ференц II Ракоци покинул Венгрию с целью возобновить в Польше переговоры с Петром I . Он передал руководство главнокомандующему повстанческой армией барону Ш. Карои, который 30 апреля 1711 заключил мир в Сатмаре. На следующий день армия куруцев капитулировала. Участники сопротивления (в том числе Ференц II Ракоци) получали амнистию, им возвращалась собственность. Было обещано сохранение прав и свобод Венгрии, привлечение венгров к управлению страной в соответствии с ее законами и обычаями, гарантировалась свобода веры, упразднялась Комиссия по новым приобретениям и т. д. Хотя данные Габсбургами обе­щания полностью не соблюдались, мир явился компромиссом.

Лит. : Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М., 2002; Köpeczi B., R. R. Várkonyi Á. II. Rákóczi Ferenc. 3. átdolg. bőv. kiad. Budapest, 2004; Pálffy G. Hungary between two Empires, 1526–1711. Bloomington (In.), 2021. Т. П. Гусарова.