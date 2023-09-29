Пру́ссия

Пру́ссия ( нем. Preußen) — государство в Центральной и Вост. Европе в XVII–XX вв. Сформировалось под властью династии Гогенцоллернов на базе курфюршества Бранденбург и герцогства Пруссия, объединившихся в 1618 в единое государство. Оставалась польским леном до 1657, когда Польша уступила права на нее Бранденбургу. 4 декабря 1700 Леопольд I , император Священной Римской империи , дал согласие на создание независимого королевства Гогенцоллернов.

18 января 1701 курфюрст Фридрих III короновался в столице герцогства П. Кёнигсберге, эту дату принято считать началом истории П., но название «Королевство Пруссия» государство получило после 1772, когда в его состав по 1‑му Разделу Речи Посполитой вошла так называемая королевская Пруссия. В 1709 столицей П. стал Берлин. Небольшие размеры и численность населения (по разным оценкам от 2 до 3 млн человек в 1740), отсутствие каких‑либо природных богатств, а также положение в самом центре Европы предопределили милитаристский характер государства, который сложился при Фридрихе Вильгельме I — ряд военных органов дублировал гражданскую систему государственного управления, ведущую роль в государстве вплоть до XX в. играло юнкерство . В результате Северной вой­ны 1700–1721 П. получила г. Штральзунд, Переднюю Померанию с г. Штеттин, островами Узедом и Волин, а после вой­ны за Польское наследство 1733–1735 — рейнские княжества Юлих и Берг. В 1745 король Фридрих II Великий в результате вой­ны за Австрийское наследство получил большую часть Силезии. При Фридрихе II система королевской власти продолжала укрепляться, был проведен ряд реформ в экономической и политической областях, сформировавших одну из классических форм системы про­свещенного абсолютизма . Подписав с Австрией Пильницкую декларацию 1791 и союзный договор 1792, Пруссия стала активным участником 1‑й антифранцузской коалиции, однако вышла из нее, заключив с Францией сепаратный мир. Приняла участие во 2‑м и 3‑м разделах Речи Посполитой, получив Зап. Пруссию, а также всю северо-­западную и центральную части Польши с Варшавой вплоть до р. Неман, что позволило объединить все прусские территории, за исключением анклавов на западе Германии (Мюнстер, Эссен, Юлих и др.), и увеличить территорию почти в два раза. П. потерпела поражение в Русско-прусско-французской вой­не 1806–1807, по Тильзитскому миру 1807 на П. был наложен ряд ограничений, а ее территория сократилась наполовину, ей удалось сохранить только Вост. Пруссию, Померанию, Бранденбург и Силезию. Тяжелое поражение стимулировало разработку и реализацию комплекса Штейна — Гарденберга реформ (1807–1821), которые позволили в достаточно короткие сроки кардинально модернизировать прусское государство.

П. в одностороннем порядке вышла из вой­ны на стороне Франции, подписав Таурогенскую конвенцию 1812 и Калишский союзный договор 1813 с Россией. Фридрих Вильгельм III объявил вой­ну Франции и опубликовал воззвание «К моему народу!» с призывами к общенародной вой­не против оккупантов. В ходе Освободительной вой­ны 1813 с территории П. были изгнаны французские вой­ска, она приняла участие в 6‑й и 7‑й антифранцузских коалициях. По итогам Венского конгресса 1814–1815 П. получила северную часть Саксонии, часть Варшавского княжества с Познанью, Торунью и Данцигом, большую часть Вестфалии, земли на Рейне, о. Рюген и Шведскую Померанию. П. вошла в Германский союз и в Священный союз . В 1818 был создан Прусский таможенный союз, в 1822 проведена административная реформа, государство разделено на 8 провинций. В 1‑й половине XIX в. сложились Рейнско-­Вестфальский (металлургия), Саксонский (текстильная промышленность), Силезский (горная промышленность) промышленные районы. В 1834 под эгидой П. был создан Германский таможенный союз (вначале вошло 10 государств, затем еще 8), в 1838 была открыта первая железнодорожная линия Берлин — Потсдам. П. — один из крупнейших центров Революции 1848–1849 в Германии . В декабре 1848 король объявил о даровании П. «октроированной» конституции, которая закрепляла наследственность королевской власти, трехклассное избирательное право, двухпалатный парламент и основные гражданские свободы — печати, собраний, равенства перед законом. Конституция в несколько измененном виде вступила в силу в 1850 и продолжала действовать до 1918. Восшествие на престол Вильгельма I в 1861 и назначение им на должность прусского министра-­президента О. фон Бисмарка открыли новую эру в развитии П., которая в союзе с Австрией одержала победу в вой­не против Дании (1864) и отторгла у нее Шлезвиг, Гольштейн и Лауэнбург, по результатам Австро-­прусской вой­ны 1866 присоединила Ганновер, Кургессен, Нассау, Шлезвиг и Гольштейн, Франкфурт-на-­Майне, вместо Германского союза был создан Северогерманский союз во главе с П. В ходе Франко-германской вой­ны 1870–1871 к Союзу присоединились государства юга Германии, П. аннексировала Эльзас и восточные районы Лотарингии и завершила процесс объединения германских государств под своей эгидой. Дальнейшая история П. в значительной степени сливается с историей Германии , однако закрепляется ее особая роль в едином государстве: прусский король являлся императором Германии, прусский министр-­президент занимал пост имперского канцлера, П. доминировала и в бундесрате, ее территория покрывала 65 % территории империи, а население составляло 60 % населения Германии.

Вплоть до Первой мировой вой­ны 1914–1918 П. оставалась консервативно-монархическим оплотом в Европе. Созданный здесь Пангерманский союз требовал проведения активной колониальной политики и перехода к «мировой политике», а в 1914 — незамедлительного вступления в Первую мировую вой­ну. В то же время в промышленно развитой П. были сильны позиции Социал-­демократической партии Германии (СДПГ) и коммунистических организаций. Ноябрьская революция 1918 свергла династию Гогенцоллернов. По условиям Версальского мирного договора 1919 к Польше отошли значительные части Зап. Пруссии и Познани (по остальным частям Зап. Пруссии, Верхней Силезии и Мазовии должны были пройти плебисциты, по результатам которых у Германии остались Вармия и Мазовия (1920), а также большинство районов Верхней Силезии (1921)). Мемель (ныне Клайпеда) отошел к Литве, Эйпен и Мальмеди — к Бельгии, Данциг и Саар находились под управлением Лиги Наций , плебисцит в Сев. Шлезвиге привел к разделу провинции между Данией и Германией.

Несмотря на все революционные изменения статуса П., ставшей «Свободным государством Пруссия», позиции ее политической и экономической элиты остались неизменными. В 1920–1932 правительство Пруссии возглавлял социал-­демократ О. Браун . После успеха на выборах в апреле 1932 оппозиционных партий ( Национал-­социалистическая немецкая рабочая партия , Коммунистическая партия Германии ) возник правительственный кризис, имперский канцлер Ф. фон Папен решил нанести «удар по Пруссии». Канцлер назначил себя имперским комиссаром в П., отстранив правительство Брауна, что способствовало скорому приходу к власти национал-­социалистов. После 1933 П. формально находилась в непосредственном управлении А. Гитлера , власть от его имени осуществлял Г. Геринг . На Потсдамской конференции 1945 было принято решение о передаче северных районов Вост. Пруссии с г. Кёнигсберг СССР, а остальной территории Вост. Пруссии и исконных польских земель к востоку от рек Одер (Одра) и Нейсе (Ныса-­Лужицка) — Польше, немецкое население этих территорий депортировано в Германию. Остальная территория П. в 1945 вошла в различные оккупационные зоны. 25 февраля 1947 закон союзного Контрольного совета № 46 упразднил «Государство Пруссия», его центральное правительство и все подчиненные ему органы власти.

Лит .: Koselleck R. Preussen zwischen Reform und Revolution: allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848. Stuttgart, 1987; Neugebauer W. Die Geschichte Preussens: von den Anfängen bis 1947. München, 2006; Clark Ch. Preussen: Aufstieg und Niedergang 1600–1947. Bonn, 2007; Oster U. A . Preussen: Geschichte eines Königreichs. München, 2010; Wippermann W. Preussen: Kleine Geschichte eines großen Mythos. Freiburg im Breisgau, 2011. А. Г. Матвеева.