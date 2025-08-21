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Великая французская революция (1789–1799) — крупнейшая трансформация социальной и политической системы Франции, приведшая к уничтожению в стране старого порядка и абсолютной монархии, и провозглашению Первой французской республики. Предшествовало революции изменение мировоззрения и миропорядка в пользу Просвещения.

Ее причинами стали финансовый кризис, несправедливая налоговая система, экономические трудности, социальное неравенство, слабость монархии, национальное собрание и сословия, распространение идей Просвещения.

В итоге, с 14 июля 1789 года — взятия Бастилии ведётся начало Французской революции.

26 августа 1789 года Учредительным собранием была принята Декларации прав человека и гражданина, затем - первая конституции Франции, установление конституционной монархии. Чуть позже произошло провозглашение Франции республикой и последующие казнь Людовика XVI, падение Якобинской диктатуры, принятие новой конституции, переход власти к Директории и разгон Законодательного корпуса Наполеоном Бонапартом и окончание Французской революции.

Французская революция стала событием всемирно-исторического масштаба, изменила политическую карту Европы, заложила основы главных идейно-политических течений XIX-XX веков: консерватизма, либерализма, демократизма, социализма, коммунизма.