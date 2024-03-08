ТЮРГО, АНН РОБЕР ЖАК

Тюргó ( фр . Turgot) , Анн Робер Жак (10.05.1727, Париж — 20.03.1781, Париж) — французский экономист и государственный деятель. Происходил из древнего нормандского дворянского рода. Проходил обучение в коллежах дю Плесси (1737) и де Бургонь, а также на теологическом факультете Сорбонны . Бакалавр (1746), приор Сорбонны (1749). Отказавшись от карьеры священника (1751), занял пост рекетмейстера Парижского парламента (1753). Интендант Лимузена (1761–1774). Автор книг по экономике и политической географии, ряда статей в «Энциклопедии». Главное сочинение — «Размышления о создании и распределении богатств» («Réflexions sur la formation et la distribution des richesses», 1766). Физиократ, последователь Ф. Кенэ , сторонник свободы труда и торговли. Т. рассматривал землевладельцев как единственный производительный класс общества, который и должен облагаться налогом, выделял в отдельный класс владельцев мануфактур, анализировал функции капитала и происхождение прибыли. Занимая должность генерального контролера финансов (1774–1776), он следовал принципу: «Нет банкротству, нет увеличению налогов, нет займам», проводил политику сокращения государственных расходов, смог уменьшить дефицит бюджета и восстановить кредит. Созданная Т. Учетная касса стала предшественницей Банка Франции и шагом к выпуску бумажных денег. Т. отменил цехи и гильдии, заменил натуральную дорожную повинность всесословным налогом. Планировалась также реформа налоговых откупов и замена косвенных налогов налогом на недвижимость. Введение свободы торговли зерном и мукой по рыночным ценам на фоне неурожая вызвало крестьянские волнения («мучная вой­на»). Противодействие Парламента и придворных кругов в сочетании с недовольством крестьян привели к отставке Т. и отмене реформ. Конец жизни посвятил литературной и философской деятельности. Член Академии надписей и изящной словесности (1776).

Соч. : Œuvres de Turgot et documents le concernant. 5 vols. Paris, 1913–1923; Избранные экономические произведения. М., 1961; Избранные философские произведения. М., 2011 (1-е изд.: 1937).

Лит .: Dupont de Nemours P.-S. Mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot, ministre d’Еtat. Philadelphie, 1782; Condorcet J.-A. Vie de M. Turgot. Londres, 1786; Hugues G. Essai sur l’administration de Turgot dans la généralité de Limoges. Paris, 1859; Foncin P. Essai sur le ministère de Turgot. Paris, 1877; Neymarck A. Turgot et ses doctrines. 2 vols. Paris, 1885; Say L. Turgot. Paris, 1887; Faure E. La disgrâce de Turgot, 12 mai 1776. Paris, 1961 (рус. пер.: Фор Э. Опала Тюрго, 12 мая 1776 г. М., 1979); Poirier J.-P. Turgot. Laissez-faire et progrès social. Paris, 1999. Д. Ю. Бовыкин.