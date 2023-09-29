Пари́жская комму́на 1789–1794

Пари́жская комму́на 1789–1794 — ор­ган парижского городского само­управления во время Французской революции XVIII в . Сформирован 10–13 июля 1789 выборщиками от Парижа в Генеральные штаты , с 25 июля — выборный орган. Мэром стал фейян Ж.-С. Байи. В мае-июне 1790 преобразована Учредительным собранием во Франции 1789–1791 в Муниципалитет, избираемый активными гражданами. В ноябре 1791 состав П. к. стал более «левым», мэром избран жирондист Ж. Петион . Летом 1792 в секциях (районах) Парижа усилились более радикальные элементы, требовавшие установления республики. В ночь с 9 на 10 августа комиссары секций упразднили старую П. к. и создали Повстанческую коммуну, руководившую свержением Людовика XVI . С этого времени П. к. постоянно противостояла высшим законодательным органам страны и оказывала на них давление, заставляя принять требования санкюлотов. На выборах в П. к. в ноябре победили сторонники монтаньяров , прокурором стал П. Г. Шомет. Мэром избран близкий к жирондистам Н. Шамбон, замененный в феврале 1793 Ж.-Н. Пашем. Летом П. к. в союзе с монтаньярами добилась изгнания депутатов-­жирондистов. С конца года Конвент постепенно взял П. к. под свой контроль и в марте—мае 1794 провел ее «чистку», арестовав и казнив часть лидеров. Паш был заменен робеспьеристом Ж.-Б. Флерио-Леско. После Термидорианского переворота около 90 членов П. к. было гильотинировано, 40 арестовано, на свободе осталось лишь 13. По Конституции 1795 П. к. была упразднена.

Ист .: Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution. 19 vols. Paris, 1894–1955; Procès-verbaux de la commune de Paris, 10 août 1792 — 1er juin 1793. Paris, 1894.

Лит .: Eude M. Études sur la Commune robespierriste. Diplôme d’études supérieures d’histoire moderne à la faculté des Lettres de Paris, 1932; Gardie A. La Commune de Paris (10 août 1792 — 9 thermidor an II). Essai sur le gouvernement des masses. Paris, 1940; Sainte-­Claire Deville P. La Commune de l’an II. Vie et mort d’une assemblée révolutionnaire, d’après de nombreux documents inédits. Paris, 1946; Гордон А. В. Роль парижских секций и их Центрального революционного комитета в восстании 31 мая — 2 июня 1793 г. // Французский ежегодник. 1963. М., 1964; Ревуненков В. Г. Парижская Коммуна: 1792–1794. Л., 1976; Paris et la Révolution: actes du colloque de Paris I, 14–16 avril 1989. Paris, 1989. Д. Ю. Бовыкин.