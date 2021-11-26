МАКСИМУМ

Максимум — политика ограничения заработной платы и цен на основные продукты потребления, проводимая Национальным Конвентом в эпоху Французской революции XVIII в. Еще до Революции требование ограничения цен на продовольствие неоднократно высказывалось в ходе народных движений. После ее начала на фоне экономического кризиса и роста цен, обесценивания ассигнатов, инфляции бедные слои городского и сельского населения не раз устраивали локальные бунты, требуя снижения цен. Верные идеям экономической свободы, жирондисты в Национальном Конвенте отказывались вводить эти ограничения, однако, под давлением «бешеных» и желая обрести поддержку санкюлотов, монтаньяры (см. Гора ) выступили за введение М. 4 мая 1793 был введен М. цен на зерно; в каждом департаменте они устанавливались на уровне средних цен в первые месяцы года. 19 августа М. был распространен на топливо. После выступлений «бешеных» 4—6 сентября 29 сентября был принят закон о так называемом всеобщем М., устанавливающий как М. зарплат (уровень 1790 + ?), так и М. цен на широкий спектр товаров первой необходимости: зерно, древесину, уголь, соль, мыло, табак и др. (1790 + 1/3 на все, кроме зерна). Реализация закона вызвала недовольство торговцев и крестьян, потребовала принудительных реквизиций. Отмена М. 27 декабря 1794 повлекла за собой рост цен и перебои с поставками, правительство оказалось вынуждено прибегать к реквизициям вплоть до 1796.

Лит. : Матьез А. Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора. М.–Л., 1928; Caron P. Le maximum general: instruction, recueil de textes et notes. Paris, 1930. Д. Ю. Бовыкин.