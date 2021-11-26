КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ

КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО СПА­СЕНИЯ (Le Comité de salut public) - глав­ный пра­ви­тельственный ко­ми­тет Кон­вен­та во вре­мя Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века.

Уч­ре­ж­дён 6 апреля 1793 года «для на­блю­де­ния за ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей» и «при­ня­тия в слу­чае экс­трен­ной не­об­хо­ди­мо­сти мер по обес­пе­че­нию обо­ро­ны от внеш­них и внут­рен­них вра­гов». Вы­пол­нял функ­ции фак­тического пра­ви­тель­ст­ва Французской рес­пуб­ли­ки. Комитету общественного спасения под­чи­ня­лись все ор­га­ны государственной вла­сти, вклю­чая во­енные ин­стан­ции. Из­би­рал­ся из чле­нов Кон­вен­та и был ему под­от­чё­тен, в раз­ное вре­мя на­счи­ты­вал от 9 до 18 чле­нов.

В пер­вом со­ста­ве Комитета общественного спасения пре­обла­да­ли жи­рон­ди­сты, но наи­боль­шим влия­ни­ем поль­зо­вал­ся яко­би­нец Ж. Дан­тон (до 10 июля 1793 года). В ию­ле 1793 года по­сле при­хо­да яко­бин­цев к вла­сти и об­нов­ле­ния Комитета общественного спасения на про­тя­же­нии го­да в нём до­ми­ни­ро­вал так называемый ро­бес­пь­е­ристский три­ум­ви­рат - М. Ро­бес­пь­ер, Л.А. Сен-Жюст и Ж.О. Ку­тон . В этот пе­ри­од Комитет общественного спасения сы­г­рал ве­ду­щую роль в ор­га­ни­за­ции по­бед рес­пуб­ли­ки над 1-й ан­ти­фран­цуз­ской ко­а­ли­ци­ей и был од­ним из ру­ко­во­дя­щих цен­тров по­ли­ти­ки тер­ро­ра.

По­сле Тер­ми­до­ри­ан­ско­го пе­ре­во­ро­та в ию­ле 1794 года сфе­ра от­вет­ст­вен­но­сти Комитета общественного спасения ог­ра­ни­чи­ва­лась во­енными и внеш­не­по­ли­тическими во­про­са­ми, бы­ла вве­де­на ре­гу­ляр­ная ро­та­ция его чле­нов. Пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние с за­вер­ше­ни­ем ра­бо­ты Кон­вен­та 26 октября 1795 года.

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