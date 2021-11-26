КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ
КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ (Le Comité de salut public) - главный правительственный комитет Конвента во время Французской революции XVIII века.
Учреждён 6 апреля 1793 года «для наблюдения за администрацией» и «принятия в случае экстренной необходимости мер по обеспечению обороны от внешних и внутренних врагов». Выполнял функции фактического правительства Французской республики. Комитету общественного спасения подчинялись все органы государственной власти, включая военные инстанции. Избирался из членов Конвента и был ему подотчётен, в разное время насчитывал от 9 до 18 членов.
В первом составе Комитета общественного спасения преобладали жирондисты, но наибольшим влиянием пользовался якобинец Ж. Дантон (до 10 июля 1793 года). В июле 1793 года после прихода якобинцев к власти и обновления Комитета общественного спасения на протяжении года в нём доминировал так называемый робеспьеристский триумвират - М. Робеспьер, Л.А. Сен-Жюст и Ж.О. Кутон. В этот период Комитет общественного спасения сыграл ведущую роль в организации побед республики над 1-й антифранцузской коалицией и был одним из руководящих центров политики террора.
После Термидорианского переворота в июле 1794 года сфера ответственности Комитета общественного спасения ограничивалась военными и внешнеполитическими вопросами, была введена регулярная ротация его членов. Прекратил существование с завершением работы Конвента 26 октября 1795 года.