КАМБОН ПЬЕР ЖОЗЕФ

Камбон (фр. Cambon), Пьер Жозеф (10.06.1756, Монпелье — 15.02.1820, Сен-Жосс-тен-Ноде) — государственный деятель Франции.

Сын торговца тканями, унаследовал дело отца. Вместе с отцом участвовал в борьбе третьего сословия за равноправие в штатах Лангедока и в составлении наказов Генеральным штатам . В 1790 основал в Монпелье Общество друзей равенства, аффилированное с Якобинским клубом . С 1791 на республиканских позициях. В 1791 избран депутатом Законодательного собрания от департамента Эро; входил в Комитет по финансам; избирался председателем Собрания. Близок к жирондистам . В 1792 избран от департамента Эро в Конвент , где сблизился с монтаньярами (см. Гора ). Голосовал за казнь Людовика XVI . Возражал против создания Революционного трибунала. Будучи членом Комитета по финансам, фактически выполнял роль министра финансов. Недолго входил в состав Комитета общественного спасения . Поддержал переворот 9 термидора, но вскоре перешел в оппозицию к термидорианскому режиму. После Жерминальского восстания был принят декрет об аресте К., что вынудило его скрываться в Швейцарии. Вернувшись во Францию в 1795, до 1815 в политике не участвовал. Во время Ста дней избран депутатом Законодательного корпуса. После Реставрации Бурбонов 1815 в изгнании как цареубийца.

Соч.: Lettres de Cambon et autres envoyés de la ville de Montpellier de 1789 à 1792, publiées par D. Grand et L. de la Pijardière. Montpellier, 1889.

Лит.: Saumade G. Documents pour servir à l’histoire révolutionnaire. Le Conventionnel Cambon et sa famille (1785—1830). T. 1. Nîmes, 1936; Sené C. Joseph Cambon: le financier de la Révolution. Biographie. Paris, 1987; Коротков С. П. Буржуа-монтаньяр в революции. Взгляды и деятельность Жозефа Камбона // Политические деятели античности, средневековья и нового времени. Л., 1984.