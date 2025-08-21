0 видео из 0

Борьба жирондистов и монтаньяров закончилась победой монтаньяров и репрессиями против жирондистов.

Оказавшись самой влиятельной группировкой в Конвенте, монтаньяры в июне 1793 г. реорганизовали Комитет общественного спасения, включив туда Робеспьера и его соратников — Луи-Антуана Сен-Жюста и адвоката Жоржа Кутона. Оба были известны как сторонники жёстких мер не только против врагов республики, но и против жирондистов.

Политика террора продолжалась. В сентябре 1793 г. был принят Закон о подозрительных. Он предписывал арестовывать и содержать под стражей вплоть до заключения мира тех, кто не совершил ещё никакого преступления, но кажется подозрительным, недостаточно благонадёжным.

Тысячами убивали местных жителей в восставшем против республики регионе Вандея. После взятия Лиона, выступившего против Конвента, депутаты постановили разрушить город.

К началу 1794 г. территория Франции была практически на всех направлениях очищена от внешнего врага — на востоке и северо-востоке силы коалиции терпели одно поражение за другим.