ВАНДЕЯ

ВАНДЕЯ - историческая область и департамент на западе Франции.

Площадь 6720 км2. Население 572,5 тысяч человек (2006 год). Административный центр - Ла-Рош-сюр-Йон.

Во вре­мя Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века Вандея яв­ля­лась главным цен­тром внутреннего воо­руженного со­про­тив­ле­ния на­се­ле­ния Фран­ции, в основном кре­сть­ян, по­ли­ти­ке ре­во­люционных вла­стей (см. Ван­дей­ские вой­ны ). В 1815 и 1832 годы в Вандее так­же име­ли ме­сто воо­руженные вы­сту­п­ле­ния в под­держ­ку Бур­бо­нов.

В даль­ней­шем по­ня­тие «Вандея» ста­ло на­ри­ца­тель­ным для обо­зна­че­ния оча­гов внутреннего со­про­тив­ле­ния ре­во­люционным пре­об­ра­зо­ва­ни­ям.

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