ВАНДЕМЬЕРСКИЙ МЯТЕЖ

ВАНДЕМЬЕРСКИЙ МЯТЕЖ - вооруженный выступление роялистов в Париже.

Тер­ми­до­ри­ан­ский пе­ре­во­рот (27/28 июля 1794 года) при­вёл к ак­ти­ви­за­ции сто­рон­ни­ков вос­ста­нов­ле­ния мо­нар­хии во Фран­ции. По­во­дом к Вандемьерскому мятежу по­слу­жи­ло при­ня­тие 22 августа 1795 года тер­ми­до­ри­ан­ским Кон­вен­том Французской кон­сти­ту­ции 3-го го­да Рес­пуб­ли­ки и двух дек­ре­тов (от 22 и 30 августа 1795 года), ли­шив­ших мо­нар­хи­стов воз­мож­но­сти до­бить­ся вла­сти кон­сти­ту­ци­он­ным пу­тём.

3 октября 1795 года роя­ли­сты, вы­сту­пая яко­бы в за­щи­ту прин­ци­па народного су­ве­ре­ни­те­та, оса­ди­ли зда­ние Кон­вен­та, чем соз­да­ли серь­ёз­ную уг­ро­зу для тер­ми­до­ри­ан­ско­го пра­ви­тель­ст­ва. П. Бар­рас, ко­то­ро­му Кон­вент по­ру­чил воз­гла­вить борь­бу про­тив мя­теж­ни­ков, при­влёк к ру­ко­во­дству во­еными опе­ра­ция­ми генерала На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та. Энер­гич­ные дей­ст­вия Бо­на­пар­та, при­ка­зав­ше­го при­ме­нить про­тив мя­теж­ни­ков ар­тил­ле­рию, обес­пе­чи­ли по­бе­ду Кон­вен­та.