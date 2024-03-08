РУ, ЖАК

Ру ( фр . Roux) , Жак (21.08.1751, Пранзак — 10.02.1794, Бисетр) — французский политический деятель. Сын судейского чиновника, офицера в отставке. Окончил семинарию (1766–1771). В 1772–1784 преподавал там же физику и философию. В 1779 рукоположен в священники. В 1785 — духовник в замке Монтозье, 1786–1790 — викарий в Сентонже. В 1789 приветствовал Французскую революцию XVIII в . В апреле 1790 обвинен в подстрекательстве крестьян к бунту, из-за чего уехал в Париж, вступив в Клуб кордельеров. Во исполнение церковной реформы одним из первых принял в январе 1791 присягу как конституционный священник. Приобрел среди парижского плебса широкую популярность речами и брошюрами с призывами к репрессиям против эмигрантов, роялистов и спекулянтов. В декабре 1792 выбран в Парижскую коммуну . В 1793 стал одним из лидеров движения «бешеных» , требовавших от властей решительных мер по борьбе с дефицитом и дороговизной товаров широкого потребления, в частности — законодательного установления максимума цен. Поддержал волнения плебса, вызванные нехваткой мыла. 25 июня 1793 представил Конвенту петицию, названную позднее «Манифестом бешеных», где в угрожающем тоне излагал претензии к властям, не способным справиться с дефицитом и дороговизной. Этим навлек на себя недовольство монтаньяров и резкую критику со стороны М. Робеспьера и Ж. П. Марата . 30 июня 1793 исключен из Клуба кордельеров, 1 июля 1793 его позицию осудила Коммуна. 16 июля 1793 начал выпускать газету «Публицист Французской республики, издаваемый тенью Марата, друга народа» («Le Publiciste de la République française par l’ombre de Marat, l’Ami du peuple»), где критиковал революционное правительство за недостаточное внимание к интересам народа. По требованию якобинцев и кордельеров арестован 22 августа 1793. Выпущен на поруки 27 августа, но 5 сентября снова арестован. Находясь в тюрьме, продолжал издавать свою газету, в которой осуждал власти за преследование вожаков плебса и поддерживал дехристианизацию. После решения суда Бисетра 10 января 1794 о передаче его дела в Революционный трибунал, Р. нанес себе кинжалом несколько ударов в грудь и позднее скончался от ран.

Соч .: Scripta et acta: textes présentés par W. Markov. Berlin, 1969.

Лит .: Захер Я. М. Движение «бешеных». М., 1961; Сытин С. Л . Политическая программа и тактика «бешеных» (Жака Ру и Леклерка) летом 1793 г. // Из истории якобинской диктатуры (1793–1794). Одесса, 1962; Dommanget M. Enragés et curés rouges en 1793: Jacques Roux, Pierre Dolivier. Paris, 1993; Markov W . Die Freiheiten des Priesters Roux. Leipzig, 2009; Rousseau D . Le curé rouge: vie et mort de Jacque Roux. Paris, 2013. А. В. Чудинов.