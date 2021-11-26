ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1789-1794

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА 1789-1794 - орган парижского городского самоуправления во время Французской революции XVIII века Создана в июле 1789 парижскими выборщиками в Генеральные штаты, отказавшимися расходиться после окончания выборов.

Сна­ча­ла су­ще­ст­во­ва­ла па­рал­лель­но со ста­рым му­ни­ци­па­ли­те­том, за­тем взя­ла всю пол­но­ту вла­сти в свои ру­ки и при­ня­ла название «Об­щее со­б­ра­ние пред­ста­ви­те­лей ком­му­ны Па­ри­жа» («L’as­sembl ́ee g ́en ́era­le des représentants de la commune de Paris»; воз­глав­ля­лась Ж.С. Байи). Де­ли­ла управ­ле­ние с ад­ми­ни­ст­ра­ция­ми 60 ди­ст­рик­тов (рай­онов) Па­ри­жа. Дек­ре­том Уч­ре­дительного со­б­ра­ния от 21.5.1790 года пре­об­ра­зо­ва­на в Му­ни­ци­па­ли­тет (Центральную ад­ми­ни­ст­ра­цию парижской коммуны в со­ста­ве 144 человек и мэ­ра), а 60 ди­ст­рик­тов - в 48 сек­ций.

Со­б­ра­ния сек­ций, как ор­га­ны пря­мой де­мо­кра­тии , с пер­вых дней стре­ми­лись до­ми­ни­ро­вать над парижской коммуны, под их дав­ле­ни­ем она ста­но­ви­лась всё бо­лее ра­ди­каль­ной по сво­ему со­ста­ву. Кон­сти­ту­ци­он­но­го мо­нар­хи­ста Ж.С. Байи в но­ябре 1791 года сме­нил жи­рон­дист Ж. Пе­ти­он, сре­ди ру­ко­во­ди­те­лей парижской коммуны поя­вил­ся Ж.Ж. Дан­тон. Уже в кон­це ию­ля 1792 года сек­ции и парижская коммуна по­тре­бо­вали сме­ще­ния Лю­до­ви­ка XVI (ор­га­ни­зо­ва­но 10.8.1792 года По­встанческой ком­му­ной, соз­дан­ной по ини­циа­ти­ве сек­ций). Стрем­ле­ние парижской коммуны по­сред­ст­вом вос­ста­ний и давления на выс­шие ор­га­ны вла­сти оп­ре­де­лять ход раз­ви­тия всей Фран­ции вы­зы­ва­ло воз­му­ще­ние чле­нов За­ко­но­дательного со­б­ра­ния, а за­тем Кон­вен­та, ме­нее ра­ди­каль­но­го по сво­ему со­ста­ву, чем ком­му­на (про­ку­ро­ром парижской коммуны с декабря 1792 года был П.Г. Шо­метт, мэ­ром с февраля 1793 года - во­енный министр Ж.Н. Паш, близ­кий М. Ро­бес­пь­е­ру).

В хо­де вос­ста­ния 31.5-2.6.1793 года парижской коммуны в сою­зе с мон­тань­я­ра­ми до­би­лась из­гна­ния де­пу­та­тов-жи­рон­ди­стов из Кон­вен­та, од­на­ко по­пыт­ки и даль­ше ока­зы­вать дав­ле­ние на не­го бы­ли ме­нее ус­пеш­ны­ми. Ро­бес­пь­е­ри­сты бы­ст­ро осо­зна­ли, что по­сто­ян­ное удов­ле­тво­ре­ние тре­бо­ва­ний сек­ций при­ве­дёт их в ту­пик, а от­каз мо­жет спро­во­ци­ро­вать но­вое вос­ста­ние. С конца 1793 года Кон­вент по­сте­пен­но брал парижскую коммуну под свой кон­троль. По­сле унич­то­же­ния вес­ной 1794 года «эбер­ти­стов» и «дан­то­ни­стов» и при­ня­тия дек­ре­та Кон­вен­та от 18.3.1794 года в парижской коммуне на­ча­лась «чи­ст­ка», ко­то­рая при­ве­ла к аре­стам и каз­ням её ли­де­ров (10 мая аре­сто­ван­но­го Ж.Н. Па­ша сме­нил Ж.Б. Флё­рио-Лес­ко). Пе­ре­став от­ра­жать на­строе­ния сан­кю­ло­тов в сек­ци­ях, парижская коммуна ока­за­лась не­спо­соб­ной мо­би­ли­зо­вать их на под­держ­ку М. Ро­бес­пь­е­ра во вре­мя Тер­ми­до­ри­ан­ско­го пе­ре­во­ро­та (27/28.7.1794). Сра­зу по­сле не­го около 90 чле­нов парижской коммуны бы­ли гиль­о­ти­ни­ро­ва­ны, 40 человек аре­сто­ва­ны, на сво­бо­де ос­та­лись лишь 13 человек, парижская коммуна фак­ти­че­ски пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние, а по Кон­сти­ту­ции 1795 года бы­ла уп­разд­не­на.

Исторические ис­точники:

Procès-verbaux de la Commune de Paris (10 août 1792 - 1er juin 1793). P., 1894;

Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution. P., 1894-1955. Vol. 1-19.

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