ЖАН ПОЛЬ

Немецкий писатель.

Его отец – учи­тель, ор­га­нист, за­тем лю­те­ран­ский пас­тор. Изу­чал тео­ло­гию в Лейп­ци­ге (1781–1784). Пер­вое зна­чит. про­из­ве­де­ние – идил­лич. по­весть «Жизнь пре­до­воль­но­го учи­те­лиш­ки Ма­рия Ву­ца из Ау­эн­та­ля» («Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wuz in Auenthal») в со­ста­ве ро­ма­на «Не­ви­ди­мая ло­жа» («Die unsichtbare Loge», 1793, не за­вер­шён). По­лу­чил ши­ро­кую из­вест­ность по­сле вы­хо­да в свет ав­то­био­гра­фич. ро­ма­на «Гес­пер, или 45 дней со­бачь­ей поч­ты» («Hesperus, oder 45 Hundsposttage», 1795), в ко­то­ром об­на­ру­жи­ва­ет­ся ха­рак­тер­ное для по­эти­ки Ж. П. слия­ние ко­миз­ма, чув­ст­ви­тель­но­сти и ба­роч­ной иг­ры слов. В 1796 был опуб­ли­ко­ван ро­ман-идил­лия «Жизнь Квин­та Фикс­лей­на» («Leben des Quintus Fix­lein»).

С 1796 на­ча­лась по­ра стран­ст­вий Ж. П.: он по­се­тил Вей­мар и Йе­ну, где по­зна­ко­мил­ся с И.В. Гё­те и Ф. Шил­ле­ром, а так­же с И. Г. Гер­де­ром и К. М. Ви­лан­дом. Жил по­пе­ре­мен­но в Лейп­ци­ге, Бер­ли­не (где сбли­зил­ся с Ф. Шле­ге­лем и др. ро­ман­ти­ка­ми), Май­нин­ге­не, Ко­бур­ге; с 1804 – в Бай­рёй­те. За вре­мя стран­ст­вий на­пи­са­ны важ­ней­шие ро­ма­ны Ж. П.: «Цве­ты, пло­ды, ши­пы, или Суп­ру­же­ст­во, смерть и свадь­ба ад­во­ка­та для бед­ных Зи­бен­кэ­за» («Blumen, Frucht und Dornenst ̈ukke, oder Ehestand, Tod und Ho­chzeit des Armenadvokaten F. St. Sie­ben­käs», Bd 1–3, 1796–97, рус. пер. 1937), «Озор­ные го­ды» («Flegeljahre», 1804–1805, не за­вер­шён). В ро­ма­не вос­пи­та­ния «Ти­тан» («Titan», Bd 1–4, 1800–03) Ж. П., сле­дуя жан­ро­вой мо­де­ли «Го­дов уче­ния Виль­гель­ма Мей­сте­ра» Гё­те, под­вер­га­ет кри­ти­ке «мир эс­те­ти­че­ской ви­ди­мо­сти» вей­мар­ско­го клас­си­циз­ма.

Стиль про­зы Ж. П., при­хот­ли­во со­че­таю­щий иро­нию, юмор и па­ро­дию, от­ра­зил влия­ние Л. Стер­на; по­ве­ст­во­ва­ние на­сы­ще­но ли­рич. от­сту­п­ле­ния­ми, ввод­ны­ми эпи­зо­да­ми, «ара­бе­ска­ми», за­труд­няю­щи­ми вос­при­ятие. Свою ори­ги­наль­ную тео­рию ко­ми­че­ско­го – «сме­ха сквозь слё­зы», имею­ще­го серь­ёз­ную, тра­ги­че­скую ос­но­ву, Ж. П. раз­вил в эс­те­тич. трак­та­те «При­го­то­ви­тель­ная шко­ла эс­те­ти­ки» («Vorschule der Ästhetik», 1804, рус. пер. 1981). Иро­нич­ность и иг­ро­вая ма­не­ра сбли­жа­ют Ж. П. с ро­ман­ти­ка­ми, од­на­ко в це­лом он не примк­нул ни к од­но­му из осн. лит. те­че­ний сво­его вре­ме­ни. При всей сво­ей тя­ге к ко­миз­му Ж. П. по­сто­ян­но об­ра­ща­ет­ся к серь­ёз­ным мо­раль­но-фи­лос. и ре­лиг. про­бле­мам: смер­ти и бес­смер­тия, ве­ры и без­ве­рия, ча­ще все­го об­ле­кая их в па­ра­док­саль­ную и да­же аб­сур­ди­ст­скую фор­му [«Речь мёрт­во­го Хри­ста, про­из­не­сён­ная с вер­ши­ны ми­ро­зда­ния, о том, что Бо­га нет» («Rede des toten Christus vom Welt­geb ̈aude herab, daß kein Gott sei»), опубл. в при­ло­же­нии к ро­ма­ну «Зи­бен­кэз»]. Фи­лос.-ре­лиг. те­ма­ти­ка яв­ля­ет­ся ос­но­вой мно­го­лет­ней пе­ре­пис­ки Ж. П. с Ф. Г. Яко­би. Во вто­рой по­ло­ви­не жиз­ни Ж. П. всё боль­шее вни­ма­ние уде­лял во­про­сам пе­да­го­ги­ки. Осн. па­фо­сом пе­да­го­гич. со­чи­не­ния Ж. П. – трак­та­та «Ле­ва­на, или Уче­ние о вос­пи­та­нии» («Levana, oder Er­ziehungslehre», 1806; рус. пер. фраг­мен­тов 1830, 1940, 1973) бы­ла идея внут­рен­ней сво­бо­ды лич­но­сти; экс­пе­ри­мен­ты в об­лас­ти пе­да­го­ги­ки кон. 18 в. (И. Б. Ба­зе­дов и др.) он вос­при­ни­мал как на­силь­ст­вен­ные. Сле­дуя Гер­де­ру, по­ла­гал, что че­ло­век в про­цес­се вос­пи­та­ния при­зван реа­ли­зо­вать свою че­ло­ве­че­скую сущ­ность, для че­го вос­пи­та­тель – «че­ло­век, ос­во­бо­див­ший­ся от пут при­ро­ды, не­об­хо­ди­мо­сти» – «вы­сво­бо­ж­да­ет иде­аль­но­го че­ло­ве­ка, скры­то­го в ка­ж­дом ре­бён­ке». Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ро­ма­ны «Пу­те­ше­ст­вие пол­ко­во­го про­по­вед­ни­ка Шмельц­ле во Флетц» («Des Feldpredigers Schmelz­le Reise nach Fl ̈atz», 1809), «Пу­те­ше­ст­вие д-ра Кат­цен­бер­ге­ра на во­ды» («Dr. Katzenbergers Bade­reise», 1809), «Ко­ме­та, или Ни­ко­лай Марг­граф» («Der Ko­met, oder Nikolaus Marg­graf», 1820–22).

Влия­ние Ж. П. на нем. лит-ру про­яви­лось уже в ано­ним­ных «Ноч­ных бде­ни­ях Бо­на­вен­ту­ры» (1804), у позд­них ро­ман­ти­ков (Ф. де ла Мотт Фу­ке, В. Га­уф, Э. Т. А. Гоф­ман); оно на­шло от­ра­же­ние в твор­че­ст­ве пи­са­те­лей би­дер­май­е­ра и «Мо­ло­дой Гер­ма­нии», а так­же А. Штиф­те­ра, Г. Кел­ле­ра; в 20 в. – Х. фон До­де­ре­ра, А. П. Гю­терс­ло, М. Валь­зе­ра, П. Це­ла­на, Г. Грас­са, Ф. Фю­ма­на и др. В Рос­сии про­из­ве­де­ния Ж. П. бы­ли по­пу­ляр­ны в 1840-е гг. («Ан­то­ло­гия из Жан-­Поль Рих­те­ра». СПб., 1844).

Сочинения:

Werke. B., 1868–1879. Bd 1–60.

Дополнительная литература:

Трон­ская М. Л. Жан Поль в Рос­сии // За­пад­ный сбор­ник. М.; Л., 1937;

Бе­лин­ский В. Г. Ре­цен­зия на «Ан­то­ло­гию из Жан-Поль Рих­те­ра» // Бе­лин­ский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 8;

Rasch W. Die Er­zähl­weise Jean Pauls. Münch., 1961;

Michelsen P. Laurence Sterne und der deutsche Roman des 18. Jahr­hun­derts. 2. Aufl. Gött., 1972;

Rehm W. Jean Paul – Dostojewski: eine Studie zu di­ch­te­ri­scher Gestaltung des Unglaubens. Gött., 1962;

Jahr­buch der Jean-Paul-Gesellschaft. Tüb., 1966– ;

Voigt G. Die humoristische Figur bei Jean Paul. 2. Aufl. Münch., 1969.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Автор статьи: А. В. Еро­хин.