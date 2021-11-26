ЖАН ПОЛЬ
Немецкий писатель.
Его отец – учитель, органист, затем лютеранский пастор. Изучал теологию в Лейпциге (1781–1784). Первое значит. произведение – идиллич. повесть «Жизнь предовольного учителишки Мария Вуца из Ауэнталя» («Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wuz in Auenthal») в составе романа «Невидимая ложа» («Die unsichtbare Loge», 1793, не завершён). Получил широкую известность после выхода в свет автобиографич. романа «Геспер, или 45 дней собачьей почты» («Hesperus, oder 45 Hundsposttage», 1795), в котором обнаруживается характерное для поэтики Ж. П. слияние комизма, чувствительности и барочной игры слов. В 1796 был опубликован роман-идиллия «Жизнь Квинта Фикслейна» («Leben des Quintus Fixlein»).
С 1796 началась пора странствий Ж. П.: он посетил Веймар и Йену, где познакомился с И.В. Гёте и Ф. Шиллером, а также с И. Г. Гердером и К. М. Виландом. Жил попеременно в Лейпциге, Берлине (где сблизился с Ф. Шлегелем и др. романтиками), Майнингене, Кобурге; с 1804 – в Байрёйте. За время странствий написаны важнейшие романы Ж. П.: «Цветы, плоды, шипы, или Супружество, смерть и свадьба адвоката для бедных Зибенкэза» («Blumen, Frucht und Dornenst ̈ukke, oder Ehestand, Tod und Hochzeit des Armenadvokaten F. St. Siebenkäs», Bd 1–3, 1796–97, рус. пер. 1937), «Озорные годы» («Flegeljahre», 1804–1805, не завершён). В романе воспитания «Титан» («Titan», Bd 1–4, 1800–03) Ж. П., следуя жанровой модели «Годов учения Вильгельма Мейстера» Гёте, подвергает критике «мир эстетической видимости» веймарского классицизма.
Стиль прозы Ж. П., прихотливо сочетающий иронию, юмор и пародию, отразил влияние Л. Стерна; повествование насыщено лирич. отступлениями, вводными эпизодами, «арабесками», затрудняющими восприятие. Свою оригинальную теорию комического – «смеха сквозь слёзы», имеющего серьёзную, трагическую основу, Ж. П. развил в эстетич. трактате «Приготовительная школа эстетики» («Vorschule der Ästhetik», 1804, рус. пер. 1981). Ироничность и игровая манера сближают Ж. П. с романтиками, однако в целом он не примкнул ни к одному из осн. лит. течений своего времени. При всей своей тяге к комизму Ж. П. постоянно обращается к серьёзным морально-филос. и религ. проблемам: смерти и бессмертия, веры и безверия, чаще всего облекая их в парадоксальную и даже абсурдистскую форму [«Речь мёртвого Христа, произнесённая с вершины мироздания, о том, что Бога нет» («Rede des toten Christus vom Weltgeb ̈aude herab, daß kein Gott sei»), опубл. в приложении к роману «Зибенкэз»]. Филос.-религ. тематика является основой многолетней переписки Ж. П. с Ф. Г. Якоби. Во второй половине жизни Ж. П. всё большее внимание уделял вопросам педагогики. Осн. пафосом педагогич. сочинения Ж. П. – трактата «Левана, или Учение о воспитании» («Levana, oder Erziehungslehre», 1806; рус. пер. фрагментов 1830, 1940, 1973) была идея внутренней свободы личности; эксперименты в области педагогики кон. 18 в. (И. Б. Базедов и др.) он воспринимал как насильственные. Следуя Гердеру, полагал, что человек в процессе воспитания призван реализовать свою человеческую сущность, для чего воспитатель – «человек, освободившийся от пут природы, необходимости» – «высвобождает идеального человека, скрытого в каждом ребёнке». Среди других произведений: романы «Путешествие полкового проповедника Шмельцле во Флетц» («Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Fl ̈atz», 1809), «Путешествие д-ра Катценбергера на воды» («Dr. Katzenbergers Badereise», 1809), «Комета, или Николай Маргграф» («Der Komet, oder Nikolaus Marggraf», 1820–22).
Влияние Ж. П. на нем. лит-ру проявилось уже в анонимных «Ночных бдениях Бонавентуры» (1804), у поздних романтиков (Ф. де ла Мотт Фуке, В. Гауф, Э. Т. А. Гофман); оно нашло отражение в творчестве писателей бидермайера и «Молодой Германии», а также А. Штифтера, Г. Келлера; в 20 в. – Х. фон Додерера, А. П. Гютерсло, М. Вальзера, П. Целана, Г. Грасса, Ф. Фюмана и др. В России произведения Ж. П. были популярны в 1840-е гг. («Антология из Жан-Поль Рихтера». СПб., 1844).
Сочинения:
Werke. B., 1868–1879. Bd 1–60.
Дополнительная литература:
Тронская М. Л. Жан Поль в России // Западный сборник. М.; Л., 1937;
Белинский В. Г. Рецензия на «Антологию из Жан-Поль Рихтера» // Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 8;
Rasch W. Die Erzählweise Jean Pauls. Münch., 1961;
Michelsen P. Laurence Sterne und der deutsche Roman des 18. Jahrhunderts. 2. Aufl. Gött., 1972;
Rehm W. Jean Paul – Dostojewski: eine Studie zu dichterischer Gestaltung des Unglaubens. Gött., 1962;
Jahrbuch der Jean-Paul-Gesellschaft. Tüb., 1966– ;
Voigt G. Die humoristische Figur bei Jean Paul. 2. Aufl. Münch., 1969.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: А. В. Ерохин.