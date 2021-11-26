ДЕМУЛЕН КАМИЛЬ
ДЕМУЛЕН (Desmoulins) КАМИЛЬ - французский политический деятель, адвокат, журналист, один из лидеров Французской революции 18 века.
По окончании коллежа Луи-ле-Гран в Париже работал адвокатом. В июле 1789 года был одним из вдохновителей штурма Бастилии. Редактировал и издавал демократические газеты «Révolutions de France et de Brabant», «La Tribune des patriotes», «La France libre», на страницах которых пропагандировал идеи народного суверенитета. В июле 1790 года участвовал в создании клуба кордельеров. В сентябре 1792 года избран в Конвент, где голосовал за смертный приговор Людовику XVI. Несмотря на личную дружбу с М. Робеспьером, Демулен в период якобинской диктатуры принадлежал к правому крылу якобинцев, был политически близок Ж.Ж. Дантону и подобно ему пытался найти компромисс с жирондистами. В конце 1793 - начале 1794 годов издавал журнал «Le vieux cordelier», в котором требовал отмены закона о максимуме, смягчения революционного террора (освобождения арестованных по политическим делам, создания «комитета милосердия»), критиковал позицию эбертистов и политику Робеспьера. 31.3.1794 Демулен вместе с Дантоном и др. дантонистами был арестован и по приговору революционного трибунала гильотинирован.
Сочинения:
Satyres, ou choix des meillieures pliéces de vers qui ont précédé et suivi la révolution. P., 1789;
Discours de la lanterne aux Parisiens. P., 1792;
Histoire des Brissotins, ou fragments de l’histoire secrète de la révolution, et des six premiers mois de la république. P., 1793.