БУАССЕЛЬ ФРАНСУА

БУАССЕЛЬ ФРАНСУА - французский революционер и социальный мыслитель.

В 1753-1767 годах ад­во­кат в Сан-До­мин­го, за­тем ран­тье в Па­ри­же.

В 1789 году в Па­ри­же опуб­ли­ко­вал « Ка­те­хи­зис че­ло­ве­че­ско­го ро­да» («Le cathéchisme du genre humain»), в ко­то­ром пред­ла­гал пу­тём вве­де­ния вы­со­ких на­ло­гов на соб­ст­вен­ность и вос­пи­та­ния мо­ло­дё­жи в ком­му­ни­стическом ду­хе осу­ще­ст­вить по­сте­пен­ный пе­ре­ход к со­ци­аль­но­му строю , ос­но­ван­но­му на об­щественной соб­ст­вен­но­сти. При­нял ак­тив­ное уча­стие во Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века; вид­ный дея­тель Яко­бин­ско­го клу­ба.

Вес­ной 1793 года раз­ра­бо­тал про­грам­му ре­во­люционного прав­ле­ния сан­кю­ло­тов, ко­то­рая пре­ду­смат­ри­ва­ла ли­ше­ние гражданских прав и ра­зо­ру­же­ние всех за­жи­точ­ных сло­ёв, ус­та­нов­ле­ние государственного кон­тро­ля над соб­ст­вен­но­стью и всей эко­но­ми­кой. Яв­лял­ся сто­рон­ни­ком ре­во­люционного тер­ро­ра.

Взгля­ды Буасселя бы­ли вос­при­ня­ты и раз­ви­ты по­сле­до­ва­те­ля­ми Г. Ба­бё­фа.