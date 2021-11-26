БИЙО-ВАРЕНН Жан Никола (Billaud-Varenne)

Деятель Французской революции XVIII века.

Сын адвоката. Учился в ораторианском коллеже в Ньоре, затем изучал право в Пуатье. В 1778—1782 — адвокат в Ла-Рошели, в 1782—1784 —– мелкий служащий в коллеже Жюий (близ Парижа). С 1785 — адвокат Парижского парламента .

В начале 1789 издал антиклерикальный труд «Последний удар по предрассудкам и суеверию» (Le dernier coup porté aux préjugés et à la superstition) и политический памфлет «Деспотизм министров Франции» (Despotisme des ministres de France). Осенью 1789 в памфлете «Политический художник» (Le peintre politique) осудил закон Учредительного собрания о военном положении как нарушение Декларации прав человека и гражданина .

Активный член Якобинского клуба. В 1790—1792 — радикальный публицист. 10 августа 1792 вошел в повстанческую коммуну Парижа, руководившую свержением монархии. С сентября 1792 — депутат Конвента , член группировки монтань­яров . Голосовал за казнь Людовика XVI , боролся против жирондистов .

В 1793 опубликовал сочинение «Элементы республиканизма» (Éléments du républicanisme), призвав ограничить право собственности и внести изменения в порядок наследования, чтобы осуществить уравнительное перераспределение имущества.

Поддержал требование народного движения 4—5 сентября 1793 о создании «революционных армий». Войдя 6 сентября 1793 в Комитет общественного спасения, был активным проводником политики террора. 4 декабря 1793 внес в Конвент декрет о революционном порядке управления. Поддерживал М. Робеспьера против «бешеных» , дантонистов и эбертистов, но летом 1794 вступил с ним в конфликт и 26 июля был исключен из Якобинского клуба.

Сыграл одну из ведущих ролей в термидорианском перевороте, но вскоре после него подвергся в Конвенте критике за соучастие в терроре и лишился места в Комитете общественного спасения. 1 апреля 1795 Конвент принял решение о высылке Б.-В. в Гвиану, где тот провел 4 года в каторжной тюрьме. После переворота 18 брюмера (18 ноября 1799) был амнистирован Бонапартом , но остался жить в Гвиане. В 1816 переселился на Гаити.

Сочинения:

Mémoire inédit... sur les événements du 9 thermidor. Paris, 1910;

Principes régénérateurs du systême social (1794). Paris, 1992.

Автор статьи: А. В. Чудинов.

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