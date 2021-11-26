БАЗИР Клод

Деятель Французской революции XVIII века.

Сын торговца тканями. Учился в ораторианском коллеже, затем изучал право в университете Дижона. Работал чиновником в провинциальных штатах Бургундии. С началом революции принял в ней активное участие. В 1789 — капитан национальной гвардии, член революционного комитета Дижона. В 1790 — администратор дистрикта. В 1791 избран от департамента Кот-д’Ор в Законодательное собрание, где входил в Комитет общей безопасности. Принадлежал к числу крайне левых депутатов, составляя вместе с Ф. Шабо и А. Мереленом из Тионвиля «кордельерское трио». Член Якобинского клуба и Клуба кордельеров.

Участвовал в подготовке восстания 10 августа 1792. В сентябре 1792 избран от своего департамента в Конвент , где тоже стал членом Комитета общей безопасности. На процессе Людовика XVI голосовал за безотлагательную казнь короля. В феврале — марте 1793 находился в миссии в Лионе. Во время восстания 31 мая—2 июня 1793 занимал умеренную позицию. Осенью 1793 боролся против усиления террора и радикализации политики, предлагавшейся ультралевыми, в частно­сти — бешеными. За свою умеренность подвергся критике в печати. В сентябре лишился места в Комитете общей безопасности, в ноябре был арестован по сфабрикованному обвинению в подделке декрета об Ост-Индской компании . Предстал перед Революционным трибуналом на процессе дантонистов (апрель 1794), был осужден и казнен.

Автор статьи: А. В. Чудинов.

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