АНРИО, Франсуа (Hanriot)

Деятель Французской революции XVIII века .

По окончании приходской школы работал клерком у нотариуса , затем — чиновником налогового ведомства в Париже. 12 июля 1789 принял участие в народном выступлении, направленном на разрушение налоговых застав, за что был арестован и подвергся непродолжительному заключению в тюрьме. В дальнейшем активист революционного движения в парижском предместье Сен-Марсель. В 1792 избран командиром батальона национальной гвардии секции Санкюлотов. 30 мая 1793 повстанческий комитет назначил его и. о. командующего национальной гвардией Парижа. Сыграл решающую роль в восстании 31 мая — 2 июня 1793, вынудив депутатов Конвента под угрозой применения силы принять решение об аресте жирондистов . 1 июля 1793 избран командиром парижской национальной гвардии. В период революционного правления неизменно поддерживал Робеспьера. Во время переворота 9 термидора арестован по распоряжению Конвента, но освобожден своими сторонниками. В ночь с 9 на 10 термидора (27–28 июля 1794) пытался призвать национальную гвардию к Ратуше на защиту Робеспьера и его сподвижников, но действовал крайне вяло и неудачно. Вместе с другими робеспьеристами захвачен войсками Конвента и казнен.

Автор статьи: Чудинов А.В.