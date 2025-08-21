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Эпоха Просвещения – время, когда люди захотели не просто смотреть на звезды, но и научиться понимать те процессы, которые ими управляют. По сути, эпоха Просвещения началась с энциклопедии. Поначалу, задачей было лишь переписать и дополнить уже существующую «циклопедию», но для этого привлекли Дидро. Который воспринял эту возможность как вызов времени.

Время требовало переосмысления происходящего – все больше развивалась промышленность, росло число людей и спектр их потребностей. Прежнее религиозное мировоззрение и порядки теряли актуальность. К Дидро примкнули больше сотни авторов будущей энциклопедии, открыто объявившей устремление к разуму и уход от централизированной власти церкви.

Несмотря на гонения, запреты и прочие препоны Редколлегии удалось выпустить 35 томов энциклопедии, положившей начало Просвещению. Их идеями заинтересовались по всей Франции, Англии, Шотландии, России.

Екатерина Вторая переписывалась с Дидро и Вольтером, даже пытаясь лоббировать их идеи в нашей стране. Просвещение и идеи авторов энциклопедии заложили основу Французской революции, конституции и задало тон изменениям по всему миру.