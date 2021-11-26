ПРОСВЕЩЕНИЯ ЭПОХА
Период в истории культуры, общественной и философской мысли стран Европы и Америки.
Начало эпохи П. обычно относят ко 2-й пол. 17 в., в качестве верхней границы указывают начало Французской революции 18 в., хотя в некоторых странах продлевают до нач. 19 в. В историографии на протяжении 19 и б.ч. 20 вв. П. рассматривалось как идеологич. подготовка революции во Франции. К кон. 20 – нач. 21 вв. подобная трактовка, заметно обеднявшая значение достижений эпохи и выдвигавшая на передний план только франц. П., сменилась более широким подходом. В соответствии с ним П. – феномен культуры, обладающий самостоят. ценностью вне зависимости от к.-л. последующих событий. Кроме того, П. более не рассматривается лишь как комплекс идей. Обращается внимание также на произошедшие в 18 в. изменения в культуре повседневности.
Идеология П. сформировалась под воздействием достижений культуры Возрождения и науч. революции 17 в. (науч. деятельность Ф. Бэкона, Р. Декарта, Г.В. Лейбница, И. Ньютона, Б. Спинозы и др.), знаменовавшей важный этап в преодолении зависимости науки от религии, бурный рост точных и естеств. наук (физики, математики, механики, астрономии). Развитие этих наук породило веру в безграничные способности разума к познанию, привело к широкому распространению рационалистич. идей. Мн. просветители значит. время посвящали занятиям естеств. науками (Ж.Л. Д’Аламбер, И.В. Гёте, А.Л. Лавуазье, Б. Франклин и др.). Рост эмпирич. информации привёл к появлению обобщающих трудов по отд. областям знания (напр., «Система природы» К. Линнея) и универсальных справочных изданий («Циклопедия» Э. Чемберса, «Энциклопедия» Д. Дидро и Ж.Л. Д’Аламбера,«Британская энциклопедия» и др.). Стремление преобразовать социальную действительность на рациональных началах обусловило отказ от всего, что не могло быть признано разумным, следовательно, причислялось к предрассудкам и суевериям. Утверждая всемогущество разума, просветители придали новый импульс идее прогресса, который можно наблюдать не только в научной, но и в обществ. сфере. Познание, способное изменить судьбу человека, стало целью, к которой должно стремиться общество. Др. общая черта мировоззрения просветителей – стремление к секуляризации обществ. жизни и призыв к веротерпимости. Однако, несмотря на разочарование в религии как в единственном источнике истины, не все просветители пришли к полному её отрицанию: большинство из них призывали лишь ограничить роль религии в жизни общества и осуждали религ. фанатизм. Традиц. религии просветители противопоставили т.н. религию разума, которым стал деизм, мысливший Бога как безличную первопричину мира, сообщившего ему неизменные законы природы и не вмешивающегося в их действия. По их мнению, человек обладает врождённой естеств. моралью, а все пороки являются результатом заблуждений и предрассудков. Следствием этого стало повышенное внимание просветителей к вопросам образования и воспитания как гл. средству улучшения общества: идеи решающего влияния среды на воспитание, природного равенства способностей, необходимости соответствия воспитания человеческой природе, естеств. склонностям ребёнка, требование реального образования и др. (напр., Дж. Локк, К.А. Гельвеций, Дидро, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци). Критика просветителей была направлена и против абсолютистского государства с его системой сословных привилегий. Эпоха П. стала временем окончат. формирования совр. представлений о светском государстве, основанном на взаимных обязательствах между людьми (теория общественного договора, предложенная Г. Гроциеми развитая Т. Гоббсом, Локком, Руссо). Теория естественного права, исходившая из представления о прирождённом равенстве людей, идеологически обосновала требования демократич. свобод. В этот период зародились мн. черты совр. политич. системы: понятие гражд. прав и свобод (включая свободу совести), принцип разделения властей (Локк, Ш.Л. Монтескьё) и др. Мн. просветители видели в просвещённом монархе человека, способного осуществить необходимые преобразования, направленные на ликвидацию провинц. обособленности и установление политич. единства нации, что привело к формированию т.н. просвещённого абсолютизма. Др. часть просветителей отстаивала идеи нар. суверенитета и демократич. республики (Руссо). В области экономики большинство просветителей придерживались принципа соревнования частных интересов, требовали введения свободы торговли, правовых гарантий частной собственности (физиократы, А. Смит и др.). Для просветительских взглядов на историю наиболее характерна идея об объективных закономерностях и общих стадиях развития человечества, определяемых прогрессом, который рассматривался как поступат. развитие культуры, торговли, пром-сти, техники (И.Г. Гердер, М.Ж. Кондорсе). В.Р. Мирабо ввёл в оборот термин «цивилизация», которым стали обозначать передовое состояние общества и культуры, а также процесс, ведущий к такому состоянию (А. Фергюсон). Просветители отрицательно относились к эпохе Средневековья, в которой видели период невежества, фанатизма, религ. предрассудков, тирании, и преклонялись перед античностью.
Новые идеи, появившиеся в эпоху П., быстро распространялись в обществе и оказывали большое влияние на его жизнь благодаря кардинальным изменениям, произошедшим в культуре повседневности. В первую очередь они заключались в переменах в практике чтения. На протяжении 18 в. значительно возросла грамотность населения (во Франции, напр., до 47% среди мужчин и до 27% среди женщин), быстро росло и количество печатной продукции, б.ч. которой занимала светская и худож. лит-ра. Изменился формат книг – их можно было читать не только за столом, но и во время прогулки, в дороге и т.д. К чтению приобщились новые социальные слои – ремесленники, слуги, крестьяне. Во 2-й пол. 18 в. широко распространились обществ. читальни, где можно было получить газеты и журналы, подписка на которые стоила дорого, воспользоваться справочниками, словарями, альманахами, познакомиться со злободневными новинками. Появилась возможность брать книги на время на дом. Кардинально изменился качественный состав печатной продукции – резко возросла доля периодики. Если в первое десятилетие 18 в. выходило 40 франц. и 64 нем. периодич. издания, то в 1770-х гг. соответственно 188 и 718, в следующее десятилетие 1225 и 2277. Развитие книгопечатания и периодики стало залогом широкого распространения идей, благодаря чему сложилась новая социальная реальность – обществ. мнение, т.е. коллективные суждения, формирующиеся вне сферы, подконтрольной правительству, и оказывающие влияние на процесс принятия политич. решений. Новые идеи стали предметом дискуссии. Появлялось большое количество мест, где люди могли обмениваться мнениями о разл. аспектах обществ. и духовной жизни, – академии, читательские клубы, интеллектуальные кружки, лит. салоны, кафе и т.д. Наиболее распространённой формой интеллектуальных сообществ были масонские ложи (см. Масонство). Члены этих сообществ поддерживали постоянные контакты между собой, вели регулярную переписку с членами аналогичных объединений в др. городах и странах, что позволяло новым идеям более активно распространяться в странах Европы и Америки.
Значит. изменения претерпела и система образования. Совершенствовались учебные заведения – коллегии, пансионы. Во 2-й пол. 18 в. началось формирование гос. системы нар. школ, причём прежде всего в многонациональных государствах (Пруссия, империя Габсбургов, Россия). Аристократия предпочитала давать своим детям домашнее образование, для представителей обедневшей знати создавались специальные, чаще всего военные, учебные заведения.
Различия социально-экономич. условий и нац. традиций обусловили специфику П. в разных странах.
Влияние на П. в Англии и Шотландии оказали изменения в области социально-экономич. развития, революции 17 в. и социокультурные сдвиги 17– 18 вв. Большое значение имело раннее развитие парламентаризма с присущими ему правовыми способами политич. борьбы и разрешения обществ. противоречий, а также относительно высокий уровень культурного и политич. просвещения широких слоёв населения. На характер англ. П. повлияли также его взаимоотношения с религией и Церковью. Видные деятели П. придерживались догматов христианства, чему способствовала позиция Англиканской церкви, не противопоставлявшей себя П. и отвечавшей его стремлению к веротерпимости, что позволяло сохранять известное равновесие между традиц. ценностями, хранителем которых выступала Церковь, и новаторскими, которые несло П. Англ. просветители редко критиковали Церковь и христианство, исключением являлся Дж. Толанд.
Политич. программу англ. П. сформулировал в осн. чертах Дж. Локк. «Славная революция» 1688 и принятый в 1689 Билль о правах в значит. степени решили проблему эмансипации общества от государства, поэтому англ. просветители, дав теоретич. обоснование произошедшим изменениям, в дальнейшем не уделяли большого внимания политике, а сосредоточились на проблемах веротерпимости и светской этики. Нацеленность англ. П. на практич. дела отразила его этика, стремившаяся согласовать христианские установки с индивидуализмом. Провозглашая высшей целью счастье человека и выступая в защиту индивидуальных прав, свобод и частного интереса, англ. просветители нередко приходили к моральному оправданию эгоизма. Такую этику разумного эгоизма представляли Б. Мандевиль и И. Бентам. В условиях быстрого технич. прогресса и возраставшего экономич. могущества Англии П. в нач. 18 в. был свойствен социальный оптимизм. Большой популярностью пользовалось учение о всеобщей гармонии (А. Шефтсбери и др.). Просветители прославляли экономич. процветание, пафос покорения природы, предприимчивого человека, не теряющего присутствия духа в самых тяжёлых обстоятельствах. Д. Дефо первым представил современного ему буржуа как «естественного человека». Однако подобный оптимизм разделяли не все просветители. Согласно Дж. Свифту («Путешествие Гулливера»), в реальном обществе не существует ни гармонии, ни добродетели. Борьба двух противоположных тенденций пронизывает романы Г. Филдинга: идеализированный «естественный человек» с его добродетелями одерживает верх над силами эгоизма и своекорыстия. В романах Т. Смоллетта не доброта, а эгоизм, беспринципность, жадность выступают как гл. свойства человеческой природы. Вместе с тем просветители пытались выработать способы социализации эгоизма. Их усилиями была создана работающая модель рационального типа жизненно-практич. отношений между людьми, согласно которой одним из важнейших этич. качеств человека считалась его способность к общению, взаимодействию с др. людьми (членство в клубах, масонских ложах, политич. собраниях и т.д.).
Шотл. просветители, сознавая невозможность добиться возвращения независимости после заключения унии с Англией в 1707, призывали сосредоточиться на развитии экономики и культуры своей страны. Э. Флетчер, Д. Юм, А. Смит и др. мыслители более широко толковали условия реализации нравств. свободы и гражд. доблести, доказывая, что этого можно достигнуть участием в хозяйств. и обществ. деятельности, интеллектуальных занятиях ради будущего процветания родины.
П. во Франции испытало сильное влияние картезианства, англ. философии 17 в. и творчества франц. моралистов 17 в. (Ж. де Лабрюйер, Ф. де Ларошфуко и др.). В то же время возникновение новых идей было вызвано запросами аристократич. общества, ощутившего большую свободу после смерти Людовика XIV. Просветители заимствовали у него салонную форму общения. Некоторые из них сами устраивали салоны (К.А. Гельвеций, П.А. Гольбах), других – незнатного происхождения (Вольтер, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо) – радушно принимали в домах аристократов. Франц. просветители, в отличие от английских, были склонны к отвлечённому теоретизированию. Их в большей степени привлекали теоретич. смелость, оригинальная форма выражения идеи, нежели возможность воплощения этой идеи на практике. Стремление к более неформальному общению с единомышленниками породило новый вид объединения – кружки по интересам (философские, научные, литературные; напр., кружок энциклопедистов, в который входили Дидро, Гольбах, Гельвеций, М.Ж. Кондорсе и др., участвовавшие в создании «Энциклопедии»). Находясь в оппозиции, б.ч. франц. просветителей была лишена возможности испытать себя практич. делами. Их отличала склонность к идеализации минувших эпох, особенно республиканского строя античности (Руссо). Единственной группой просветителей, которые смогли применить на практике свои идеи, стали физиократы (Ф. Кенэ, А.Р.Ж. Тюрго). К этой группе экономистов прислушивались правительств. круги, в 1774 Тюрго был назначен генеральным контролёром финансов. Значит. влияние на франц. П. оказал его конфликт с галликанской Церковью (см. Галликанство), не допускавшей компромисса в отношении церковных догм и осуществлявшей жёсткую цензуру. Осуждая суеверия и критикуя Церковь, мн. просветители (Ш.Л. Монтескьё, Вольтер) не ставили под сомнение христианскую религию в целом, видя в ней «узду, необходимую для народа». Руссо призывал очистить христианство от суеверий и обрядовой стороны. В то же время существовало течение, которое отвергало религию, проповедовало материализм (Гельвеций, Гольбах, Дидро) и отрицало существование Бога. Во 2-й пол. 18 в. во франц. П. произошла дифференциация. Несмотря на неизменность осн. ценностей, часть просветителей, разочаровавшись в спекулятивной философии, обратилась к актуальным проблемам социального и экономич. развития (Тюрго, Ж. Неккер, А. Лавуазье). Другие (в частности, Руссо), отойдя от рационалистич. метода познания и провозглашая целью очищение нравов, обратились к сенсуализму и созданию проектов идеального обществ. строя. Согласно Руссо, последствия прогресса противоречивы – по мере развития цивилизации усугубляется неравенство. Руссо принадлежит разработка теории о нар. суверенитете, согласно которой народ обладает высшей властью и имеет право смещать любых должностных лиц. Социальный и политич. идеал Руссо имел ярко выраженные черты утопии, свойственной философии франц. П. Отход от христианской традиции и утверждение культа человеческого разума способствовали возникновению разл. проектов идеального обществ. строя (Г. Мабли, Ж. Мелье и др.). Представители т.н. высокого П. (Вольтер, Дидро и др.), интегрированные в общество «старого порядка», не призывали к ниспровержению существующего строя. Однако к кон. 18 в. появилось новое поколение – представители т.н. низкого П. (Ж.П. Бриссо, Ж.П. Марат и др.), желавшие также подняться по социальной лестнице благодаря лит. таланту, но не сумевшие этого сделать по ряду причин (неразвитость книжного рынка, отсутствие покровителей и т.д.). В этой среде идеи «высокого П.» принимали упрощённый вид, доступный для массового восприятия. В преддверии революции во франц. П. распространилась идея нравств. возрождения общества политич. методами – нар. восстанием, огосударствлением широких сфер обществ. жизни и т.д., что вместе с идеей Руссо о народе-суверене было впоследствии использовано для обоснования якобинского террора.
Особенностью П. в Италии стал отказ от теоретизирования и нацеленность на решение конкретных задач, гл. обр. в сфере экономики и юриспруденции. Особый интерес итал. просветителей вызывали вопросы экономики, рационального ведения хозяйства, финансовой политики государства. В Неаполе была учреждена первая в мире кафедра политич. экономии – её возглавил А. Дженовези. Большое влияние на просветительскую мысль Европы и Сев. Америки оказала книга Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях», отрицавшая смертную казнь и требовавшая пропорциональности наказания преступлению.
Специфику П. в Германии определили политич. раздробленность, княжеский абсолютизм, принявший характер тирании, а также слабое экономич. развитие герм. земель. Одной из особенностей герм. П. стало то, что часто инициатива обсуждения новых идей исходила от правителя (напр., в Пруссии во время правления Фридриха II Великого, в Австрии во времена Марии Терезии и Иосифа II). В связи с этим его отличало особое внимание к проблемам культуры, науки, философии, а не к практич. вопросам политики и экономики. Нем. просветители не отрицали социальную роль Церкви и охотно сотрудничали со светскими властями в проведении политики реформ. Это объяснялось во многом социальным статусом носителей новых идей, каковыми были в осн. дворяне, чиновничество и др. социальные группы, тесно связанные с государством и зависимые от него. Гос. служба для них являлась осн. каналом повышения социального статуса, источником дохода, для её получения было необходимо соответствующее образование и воспитание. Кроме личных мотивов, просветителей связывали с государством религ. и филос. традиции. Идеи естественного права и обществ. договора уживались в политич. теориях нем. просветителей с апологией абсолютизма (С. Пуфендорф, К. Томазий, Х. Вольф). В их концепциях монарх выступал единственным толкователем и проводником естественного права, защитником блага подданных, гарантом мира и справедливости в государстве. Вместе с тем с кон. 1750-х гг. усилилась критика политич. строя (напр., Г.Э. Лессинг с его обличением феод. тирании и религ. нетерпимости). Одной из гл. фигур нем. П. стал И.Г. Гердер, утверждавший единство историч. процесса и отстаивавший принцип естеств. эволюции. С ростом во Франции с 1780-х гг. антиклерикального и политич. радикализма в Германии стала усиливаться критика просветительского рационализма и универсализма, что свидетельствовало о кризисе нем. П. В этих условиях сформировались революц.-демократич. идеология (нем. «якобинцы» – Г. Форстер, В.Л. Векрлин, А. Ребман) и т.н. веймарский классицизм Гёте и Ф. Шиллера (веймарского периода их жизни), устремивших свои поиски в сторону гуманистич. морали, эстетич. воспитания как средства разрешения противоречий культуры и истории. В нем. просветительской мысли впервые был поставлен вопрос о самой сути П. С выступления М. Мендельсона «Что такое Просвещение» в 1784 началась дискуссия, в которой приняли участие Гердер, И. Кант и др. Согласно Канту, П. заключалось в раскрепощении людей путём получения знания, способности мыслить, не подчиняясь авторитету духовных или светских властей.
В Испании П. носило по преимуществу умеренный характер (П.Р. Кампоманес, Г.М. де Ховельянос), что в большей степени способствовало формированию исп. варианта просвещённого абсолютизма.
С сер. 18 в. новые идеи стали распространяться в Северной Америке (сев.- амер. колониях Великобритании). Амер. просветителей (Франклин, Т. Джефферсон, Т. Пейн) интересовали в первую очередь проблемы политики, что было обусловлено борьбой за независимость и нашло отражение в обосновании права народа на расторжение обществ. договора с правителем-тираном.
В кон. 18 – нач. 19 вв. идеи П. широко распространились в Латинской Америке. Х.Б. Диас де Гамарра (Новая Испания) отстаивал притязания разума на объяснение явлений мира. С. Родригес (Венесуэла) горячо пропагандировал концепции Ж.Ж. Руссо. Школу энциклопедистов прошёл А. Бельо. Воспитанные на идеях П. С. Боливар, А. Нариньо и др. возглавили Войну за независимость в Латинской Америке.
У народов Центральной, Юго- Восточной и Восточной Европы на идеологию П. большое влияние оказывала борьба за нац. освобождение. Для неё был характерен синтез нац.-патриотич. традиций с идеями, заимствованными у зап.-европ. просветителей. Наиболее яркое проявление П. в этом регионе находило в филологии (защита нац. языка) и в историч. науке (разработка нац. истории, идея историч. общности славян – у слав. народов). В Польше П. во 2-й пол. 18 – нач. 19 вв. было тесно связано с нац.-освободит. движением. Во главе польск. П. стояли находившиеся под влиянием франц. просветителей Г. Коллонтай, С. Сташиц – антиклерикалы, материалисты, противники сословного строя и крепостного права, проповедовавшие идеи т.н. польского якобинства, отстаивавшие принципы равноправия наций, неприкосновенности нац. суверенитета, естественного права и обществ. договора. Гл. фигурой юж.-слав. П. являлся серб. философ-рационалист Д. Обрадович, испытавший влияние идей англ. П. Большое значение имело творчество и деятельность словен. поэта-просветителя В. Водника, создателя первой словен. газеты, хорв. писателя-просветителя М.А. Рельковича и др. В Венгрии развитие просветительских идей связано с именами философа-материалиста, писателя, родоначальника венг. П. – Д. Бешшеньси, поэта В. Чоконаи-Витеза. Крупными представителями чеш. П. являлись Г. Добнер, историк Ф.М. Пельцль, а также др. представители «Будителей». В Болгарии П., развивавшееся в 19 в., связано с деятельностью И. Селиминского, находившегося под влиянием франц. и нем. просветителей.
В России, как и в Зап. Европе, П. представляло собой процесс духовной и интеллектуальной трансформации. Наличие родств. черт в рос. и зап.-европ. П. обусловило совпадение осн. идей П. в России и на Западе, сходство его проявлений в философии, иск-ве, лит-ре и др. формах духовной жизни.
Расцвет раннего рус. П. относится к 1760–80-м гг., когда появились произведения М.М. Щербатова, И.Н. Болтина, Н.И. Новикова, Д.И. Фонвизина, А.Я. Поленова, философа и переводчика Я.П. Козельского («Философические предложения», 1768; совр. изд. – 2009), С.Е. Десницкого, переводы сочинений Вольтера, публиковавшиеся И.Г. Рахманиновым (1780-е гг.), и др. Первые рус. просветители возлагали надежды на «просвещённого монарха», справедливые законы, основанные на естественном праве, смягчение нравов в результате распространения образования и правильного воспитания; выступали за пробуждение нац. самосознания и достоинства личности, за патриотизм, равно чуждый и нац. спеси, и «чужебесию». Осуждались помещичье «жестокосердие», невежество, грубость нравов как результат растлевающего влияния крепостнич. отношений. Идеал рус. просветителя – гуманный, образованный, внимательный к своим крестьянам дворянин, такой как персонажи комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» Стародум и Правдин. Просветители уделяли особое внимание организации воспитания юношества и сбору для этого материальных пожертвований, основали Учительскую (Педагогическую) (1779–86) и Переводческую (Филологическую) (1782–86) семинарии, Собрание университетских питомцев (1781–89) и «Дружеское учёное общество» (1782–86) при Моск. ун-те; на ниве просвещения особенно выделялся И.Г. Шварц.
Большинство рус. просветителей входили в тайные масонские ложи, часть из них проявляла политич. активность. Это насторожило имп. Екатерину II, состоявшую в переписке со мн. европ. просветителями и прослывшую среди них «мудрецом на троне». В кон. 1770-х гг. она удалила ряд видных масонов-просветителей из столицы в Москву, а в 1782 утвердила Устав благочиния, запрещавший деятельность в России любых тайных обществ. Цензурным запретам и искажениям подверглась диссертация Д.С. Аничкова о происхождении религии («Разсуждение из натуральной богословии о начале и произшествии натуральнаго богопочитания» [1769]), Н.И. Новиков был заключён в Шлиссельбургскую крепость. А.Н. Радищев, автор кн. «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790), фактически явившийся родоначальником революц. направления в рус. П., выслан в Сибирь. Наследие европ. и рус. просветителей оказало огромное влияние на формирование мировоззрения декабристов.
Завершение эпохи П. часто связывается с Франц. революцией 18 в., поскольку идеи просветителей, способствовавшие оправданию якобинского террора, стали восприниматься с настороженностью. Однако предпринимавшиеся после разгрома наполеоновской Франции попытки реставрации старых порядков не смогли перечеркнуть важнейшие завоевания П., связанные с рационализацией и секуляризацией мысли, бурным развитием естественных и обществ. наук, изменениями в духовной культуре и повседневной жизни. Взгляды просветителей легли в основу идеологии либерализма, использовались для обоснования Июльской революции 1830 иБельгийской революции 1830, оказали влияние на политику мн. европ. государей в 1-й пол. 19 в.