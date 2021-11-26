КАЗАНОВА ДЖОВАННИ

КАЗАНОВА ДЖОВАННИ ДЖАКОМО ДЖИРОЛАМО, ШЕВАЛЬЕ ДЕ СЕНГАЛЬТ - итальянский писатель.

Пи­сал на французском и итальянском язы­ках. Окон­чил Па­ду­ан­ский университет (1742 год). При­нял по­стриг (1743 год); от­ка­зав­шись от цер­ков­ной карь­е­ры, по­ки­нул Ве­не­цию и стран­ст­во­вал по Ев­ро­пе, ис­про­бо­вав мно­же­ст­во про­фес­сий и за­ня­тий: во­ен­но­го, скри­па­ча, фи­нан­си­ста, тай­но­го аген­та, ос­ве­до­ми­те­ля ин­кви­зи­ции, те­ат­раль­но­го ан­тре­пре­нё­ра. В 1750 году по­свя­щён в ма­со­ны.

Был зна­ком со мно­ги­ми зна­ме­ни­то­стя­ми - от ко­ро­лей и се­на­то­ров до Воль­те­ра и А. фон Гал­ле­ра, гра­фов Сен-Жер­ме­на и Ка­лио­ст­ро. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся пре­сле­до­ва­ни­ям и тю­рем­но­му за­клю­че­нию по об­ви­не­нию в ду­элях, чер­но­кни­жии и бо­го­хуль­ст­ве. В 1755-1756 годах на­хо­дил­ся в ве­не­ци­ан­ской тюрь­ме Пьом­би, за­тем бе­жал и пе­ре­брал­ся в Па­риж (1757 год). В 1760 году по­лу­чил от па­пы Рим­ско­го Кли­мен­та ХIII зва­ние пап­ско­го про­то­но­та­рия. В 1764-1765 годах на­хо­дил­ся в Рос­сии, три­ж­ды встре­чал­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге с Ека­те­ри­ной II. В 1780-1781 годах из­да­вал ряд пе­рио­дических сборников и жур­на­лов: «Вест­ник Та­лии» («Le messager de Tha­lie») и др. В 1785 году стал биб­лио­те­ка­рем графа Вальд­штей­на в зам­ке Дукс (Дух­цов).

Ав­тор ря­да литературных со­чи­не­ний: ко­ме­дии «Мо­лук­кеи­да» («La Moluccheide», 1753 год), трак­та­та «Ис­то­рия сму­ты в Поль­ше» («Istoria delle turbolenze della Polonia», т. 1-3, 1774-1775 годы), уто­пического ро­ма­на «Ико­за­ме­рон» («Icosameron», т. 1-5, 1788 год) и т. д., а так­же пе­ре­во­дов, в т. ч. «Илиа­ды» Го­ме­ра (1775-1778 годы).

Наи­бо­лее из­вест­ное со­чи­не­ние Казановы - на­пи­сан­ная на французском языке. «Ис­то­рия мо­ей жиз­ни» («Histoire de ma vie»), со­че­тав­шая па­но­ра­му жиз­ни са­мых ши­ро­ких сло­ёв ев­ропейского об­ще­ст­ва с опи­са­ни­ем мно­го­численных при­клю­че­ний и лю­бов­ных аван­тюр Казановы. Кни­га, при­нёс­шая Казанове по­смерт­ную сла­ву и пре­вра­тив­шая его в од­ну из ле­генд ми­ро­вой куль­ту­ры, бы­ла впер­вые из­да­на в со­кра­ще­нии в 1822-1828 годах (на немецком языке); в 1826-1838 годах вы­шло её французское из­да­ние в об­ра­бот­ке Ж. Ла­фор­га. Казанове, час­то упо­доб­ляе­мо­му Дон Жуа­ну, по­свя­ще­ны ро­ма­ны (Р. Ол­динг­тон), пье­сы (А. Шниц­лер, М. И. Цве­тае­ва), мно­го­численные эс­се (С. Цвейг, Р. Вай­ян, Ф. Сол­лерс) и ки­но­филь­мы, в т. ч. «Ка­за­но­ва» Ф. Фел­ли­ни (1976 год).

На русский язык гла­ва из ме­муа­ров Казановы бы­ла впер­вые на­пе­ча­та­на в журнале «Сын оте­че­ст­ва» (1823 год); в 1861 году журнал «Вре­мя» на­пе­ча­тал ещё од­ну гла­ву (с пре­ди­сло­ви­ем Ф. М. Дос­то­ев­ско­го); отдельное со­кра­щён­ное из­да­ние вы­шло в 1887 году.

Иллюстрация:

Дж. Ка­за­но­ва. Порт­рет ра­бо­ты его млад­ше­го бра­та Ф. Ка­за­но­вы. Ок. 1750. Ис­то­ри­чес­кий му­зей (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

Сочинения:

Histoire de ma vie. Wiesbaden, 1960–1962. Vol. 1–12;

Histoire de ma vie. P., 1993. Vol. 1–3;

Ис­то­рия мо­ей жиз­ни: В 2 кн. М., 1997.