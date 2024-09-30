Екатерина Великая и французские представители Эпохи Просвещения Эпоха Просвещения — одна из ключевых эпох периода XVIII века в истории европейской культуры, связанная с развитием научной, философской и общественной мысли. В основе этой эпохи лежали принципы рационализма и свободы мысли. Зародившаяся в Англии под воздействием научной революции XVII века, она распространилась на Францию, Германию, Россию и другие страны Европы. Французские просветители сыграли особенно важную роль, став «властителями идей».

Эпоха Просвещения в России в основном приходится на вторую половину XVIII века. В это время правительство активно поддерживало развитие науки и искусства. Были основаны первые российские университеты, публичные библиотеки, театры, музеи, появилась относительно независимая пресса. Ключевым деятелем в распространении Просвещения в России стала Екатерина Великая, которая играла важную роль в поддержке искусства, науки и образования, как и другие просвещенные монархи. В России, как и в других странах Европы, в эту эпоху произошли существенные перемены. Но в России не только не произошло сдвига общественного мнения в сторону развития либеральных идей, а наоборот, они были встречены крайне настороженно. В особенности русское дворянство сопротивлялось нападкам на крепостничество.

Интерес Екатерины II к французскому Просвещению и его выдающимся представителям — факт общеизвестный. О был вызван не только личными, но и государственными интересами: протягивая руку дружбы лидерам общественного мнения того времени в европейском обществе и, по крайней мере, поддерживая с ними переписку, пользуясь лестью и подкупом, императрица рассчитывала на их поддержку в осуществлении своих политических замыслов, и ее ожидания оправдались. Вольтер, д'Аламбер и Дидро верно служили ее интересам и оправдывали любые действия Российской императрицы в глазах общественного мнения Европы.

Екатерина использовала свои контакты с просветителями для рекламы своей законотворческой деятельности за рубежом, транслируя основные ее положения через личности философов и привлекая таким образом авторитет в свою пользу, а также с целью признания ими России просвещенной страной.

Но помимо желания приобрести столь сильных союзников и занять высокое место покровительницы европейского Просвещения, у Екатерины были и другие интересы, которые заставляли ее сближаться с самыми видными философами. Она была дочерью своего времени: она была очень чувствительна к высшим интересам человечества и всегда была в курсе интеллектуальных тенденций своего времени, стараясь использовать полученные знания для улучшения жизни людей.

Многие решения Екатерины II в области внутренней политики и государственного управления были в той или иной степени подсказаны идеями французских просветителей. В эпоху Просвещения философы определяли политическую моду. Дружба с ними была почетна даже для монархов. Авторитет Екатерины в Европе в значительной степени основывался на восхищении, которое она вызывала у Вольтера. Она сумела завоевать и сохранить это восхищение с необыкновенным мастерством, а в случае необходимости даже платила Вольтеру за это. Но этот авторитет не только помогал ей во внешней политике, но и внутри ее государства он создал истинную славу и величие ее царствования.

С самого начала своего правления Екатерина II демонстрировала желание поддерживать регулярную переписку с видными деятелями Франции, которых она поочередно приглашала посетить Россию. Она изучала труды французских просветителей в оригинале и вела переписку с ними на французском языке. Екатерина была требовательна к своим корреспондентам. Если кто-то из них по какой-либо причине задерживался с ответом на ее письмо, в Париж немедленно отправлялось строгое напоминание с просьбой срочно сообщить о причине отсутствия ответа.

В заключении можно сказать, что правление Екатерины II стало одной из самых ярких страниц в истории Российской империи. Императрица внесла огромный вклад в развитие страны благодаря проводимым ею реформам и поддержке науки и культуры. Заслуги Екатерины Великой перед Россией бесспорны, и ее правление оставило глубокий след в памяти народа.