ДИДРО ДЕНИ

ДИДРО (Diderot) ДЕНИ - французский писатель, философ.

Ро­дил­ся в се­мье ре­мес­лен­ни­ка. Бле­стя­ще окон­чив ие­зу­ит­ский кол­леж в Лан­гре, Дидро сбе­жал в Па­риж; учил­ся в кол­ле­же д’Аркур, за­ни­мал­ся литературой, фи­ло­со­фи­ей, тео­ло­ги­ей, ма­те­ма­ти­кой и пра­вом. По­лу­чил зва­ние ма­ги­ст­ра ис­кусств в Сор­бон­не (1732). Ра­бо­тал пись­мо­во­ди­те­лем у про­ку­ро­ра, учи­те­лем; за­ни­мал­ся пе­ре­во­да­ми с английского языка. В 1742 году по­зна­ко­мил­ся с Ж.Ж. Рус­со, с 1749 года уча­ст­во­вал в ра­бо­те круж­ка П.А. Голь­ба­ха.

В ран­них со­чи­не­ни­ях («Фи­ло­соф­ские мыс­ли» («Pensées philosophiques», опубликовано ано­ним­но в Гаа­ге в 1746 году, по­ле­ми­ка с деи­стической по­зи­ций с хри­сти­ан­ской фи­ло­со­фи­ей Б. Пас­ка­ля ), ро­ман «Не­скром­ные со­кро­ви­ща» («Les bijoux in­dis­crets», 1748), «Пись­мо о сле­пых в на­зи­да­ние зря­чим» («Lettre sur les aveugles à l’usa­ge de ceux qui voient», 1749), за пуб­ли­ка­цию ко­то­ро­го был за­клю­чён в тюрь­му) за­пе­чат­ле­но ста­нов­ле­ние ма­те­риа­ли­стических и атеи­стических идей Дидро. С 1747 года Дидро совместно с Ж.Д’Аламбером на­чал ра­бо­ту над мно­го­том­ным про­ек­том «Эн­цик­ло­пе­дия, или Тол­ко­вый сло­варь на­ук, ис­кусств и ре­мё­сел» («Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers», 1751-1780), став­шим гран­ди­оз­ным сво­дом на­учных зна­ний эпо­хи Про­све­ще­ния. Дидро на­пи­сал для из­да­ния около 6000 ста­тей, при­влёк к со­труд­ни­чест­ву многих из­вест­ных учё­ных и пи­са­телей-эн­цик­ло­пе­ди­стов (Воль­те­ра, Ш.Л. Мон­тес­кьё , Ж.Ж. Рус­со, П.А. Голь­ба­ха и других). По­сле за­пре­та «Эн­цик­ло­пе­дии» и вне­се­ния её в «Ин­декс за­пре­щён­ных книг» (1759) Дидро до­вёл про­ект до кон­ца, под­поль­но вы­пус­кая и рас­сы­лая то­ма под­пис­чи­кам.

В со­чи­не­ни­ях «Мыс­ли об объ­яс­не­нии при­ро­ды» («Pensées sur l’in­ter­pré­tation de la nature», 1754), «Раз­го­вор д’Аламбера с Дид­ро» («Entretien entre d’Alembert et Diderot») и «Сон д’Алам­бера» («Rêve d’Alembert»; оба 1769, издание 1830), «Фи­ло­соф­ские прин­ци­пы ма­те­рии и дви­же­ния» («Sur la matière et le mouvement», 1770, издание 1798) Дидро, в от­ли­чие от ме­ха­ни­циз­ма П.А. Голь­ба­ха и К.А. Гель­ве­ция, раз­ви­вал ор­га­ни­че­ски-­ди­на­мическое по­ни­ма­ние уни­вер­су­ма (внутренняя си­ла, про­яв­ляю­щая­ся в дви­же­нии, и чув­ст­ви­тель­ность как все­об­щие свой­ст­ва ма­те­рии, на­чи­ная с её мель­чай­ших еди­ниц - ка­че­ст­вен­но раз­лич­ных мо­ле­кул).

Об­ра­тив­шись к дра­ма­тур­гии , Дидро в пье­сах «По­боч­ный сын» («Fils naturel», 1757), «Отец се­мей­ст­ва» («Père de fa­mil­le», 1758) реа­ли­зо­вал прин­ци­пы ме­щан­ской дра­мы , ос­мыс­лен­ные им так­же в эс­те­тических тру­дах - «Бе­се­ды о "По­боч­ном сы­не"» («Entretiens sur "Le fils naturel"», 1757), «Рас­су­ж­де­ние о дра­ма­ти­че­ской по­эзии» («Discours sur la po­ésie dramatique», 1758). В диа­ло­ге «Па­ра­докс об ак­тё­ре» («Paradoxe sur le co­médien», 1773-1778, издание 1830) Дидро пред­ло­жил кон­цеп­цию ак­тёр­ской иг­ры, чу­ж­дой внутреннему пе­ре­жи­ва­нию; хо­ро­ший ак­тёр, по его мне­нию, дол­жен по­тря­сать зри­те­ля изо­бра­жае­мой стра­стью, ни­ко­гда не те­ряя кон­троль над со­бой. Как кри­тик ис­кус­ст­ва Дидро пуб­ли­ко­вал еже­год­ные об­зо­ры ху­дожественных вы­ста­вок («Са­ло­ны» («Sa­lons», 1759-1781)) и другие.

С 1762 года Дидро вёл пе­ре­пис­ку с Ека­те­ри­ной II, в 1765 году про­дал ей свою биб­лио­те­ку, был из­бран почётным чле­ном Пе­тербургской АН (1773); в 1773-1774 годы пу­те­ше­ст­во­вал по Ни­дер­лан­дам и Рос­сии. В со­став­лен­ном в 1775 году по прось­бе Ека­те­ри­ны II «Пла­не уни­вер­си­те­та, или Шко­лы пуб­лич­но­го пре­по­да­ва­ния на­ук для Рос­сий­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» и в ря­де за­ме­ток, на­пи­сан­ных во вре­мя пре­бы­ва­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Дидро сфор­му­ли­ро­вал но­вые прин­ци­пы ор­га­ни­за­ции про­све­ще­ния (бес­со­слов­ность, все­общ­ность обя­зательного бес­плат­но­го на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния и другие). Лич­ное зна­ком­ст­во с русской им­пе­рат­ри­цей раз­оча­ро­ва­ло Дидро: он не на­шёл в ней иде­ал про­све­щён­но­го мо­нар­ха.

Бо́ль­шая часть ху­дожественной про­зы Дидро не пуб­ли­ко­ва­лась при его жиз­ни, од­на­ко бы­ла из­вест­на со­вре­мен­ни­кам в ру­ко­пи­сях. Ро­ман «Мо­на­хи­ня» («La réli­gi­eu­se», 1760, опубл. в 1796, эк­ра­ни­за­ция Ж. Ри­ве­та, 1965), на­пи­сан­ный в ис­по­ве­даль­ной фор­ме от ли­ца де­вуш­ки, на­силь­но за­то­чён­ной в мо­на­стырь, от­ме­чен влия­ни­ем по­эти­ки сен­ти­мен­та­лиз­ма (пре­ж­де все­го твор­че­ст­ва С. Ри­чард­со­на). Об­ли­чая про­ти­во­ес­те­ст­вен­ность мо­на­стыр­ской жиз­ни, ро­ман трак­ту­ет стрем­ле­ние к сво­бо­де как из­на­чаль­но при­су­щее че­ло­ве­ку свой­ст­во. Ро­ман-­диа­лог «Пле­мян­ник Ра­мо» («Le neveu de Rameau», 1762-1793, опубликован на немецком языке в пе­ре­во­де И.В. Гё­те в 1805 году, на французском языке - 1823 года) де­мон­ст­ри­ру­ет кри­тический под­ход Дидро к про­све­ти­тель­ским по­сту­ла­там, «со­кра­ти­че­ский» ха­рак­тер его мыш­ле­ния, спо­соб­ность вес­ти спор с са­мим со­бой. Фи­лософский ро­ман-диа­лог «Жак-фа­та­лист» («Jacques le fa­ta­liste», 1773, опубликован на немецком языке в пе­ре­во­де Гё­те в 1792 году; на французском языке - в 1796 году) ори­ги­наль­но раз­ви­ва­ет тра­ди­ции Л. Стер­на, от­ли­ча­ясь но­ва­тор­ст­вом по­ве­ст­во­вательные фор­мы, при­чуд­ли­вым раз­ви­ти­ем сю­же­та, со­че­та­ни­ем иг­ры и серь­ёз­но­сти, иро­нии и ме­лан­хо­лии. Русские пе­ре­во­ды Дидро на­ча­ли по­яв­лять­ся в середине XVIII века («Не­скром­ные са­мо­цве­ты», 1748, «Мо­на­хи­ня», 1760, и другие).

Сочинения :

Собрание сочинений: В 10 т. М.; Л., 1935-1947; Œuvres complètes. P., 1975-2004-. Vol. 1-25-;

Эс­те­ти­ка и ли­те­ра­тур­ная кри­ти­ка. М., 1980;

Са­ло­ны. М., 1989. Т. 1-2; Мо­на­хи­ня. Пле­мян­ник Ра­мо. М., 2006.

Иллюстрация:

Д. Дид­ро. Порт­рет ра­бо­ты Л. М. Ван­лоо. 1767. Лувр (Па­риж).

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