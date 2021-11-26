АРЖАНСОН (фр. Argenson), Рене Луи де Вуайе маркиз д’

Французский философ и политический деятель, старший брат М. П. д’Аржансона .

В 1715 стал советником Парижского парламента , в 1720 — докладчиком прошений Королевского совета, в 1721 — интендантом Эннау и Камбрези, в 1725 — членом Королевского совета. Организовал первый во Франции политический клуб — Антресоль, где в кругу философов, литераторов и государственных деятелей обсуждались различные политические идеи и проекты. В 1731 клуб закрыт по распоряжению кардинала Флери. 18 ноябре 1744 А. назначен государственным секретарем по иностранным делам, но из-за неудачного для Франции хода войны за Австрийское наследство отправлен в отставку 10 января 1747. Уйдя из политики, занялся политической философией и написал ряд трудов (в частности, «Размышления об управлении Францией»). Представитель первого поколения философов Просвещения , А. выступал за широкую религиозную терпимость, умеренную либерализацию экономики, ограничение монархии просвещенной аристократией и провинциальными собраниями, миролюбивую внешнюю политику. Призывал к ликвидации наследственного дворянства и привилегий духовенства.

Автор статьи: Чудинов А.В.