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19.06.2026
Дополнительные материалы к Главе I. История Нового времени XVIII — начала XIX в., 8 класс
Как Реформация повлияла на развитие Европы в XVI–XVIII веках?
Реформация привела к полному уничтожению христианства в Европе и установлению язычества.
Реформация дала мощный импульс развитию Европы, предоставив европейцам возможность самостоятельно выбирать веру, что стимулировало личное преуспевание и конкуренцию между конфессиями.
Реформация привела к возврату средневековых порядков и усилению власти церкви над государством.
Реформация не оказала никакого влияния на развитие Европы, все изменения были связаны только с экономическими факторами.
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