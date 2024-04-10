Как Реформация повлияла на развитие Европы в XVI–XVIII веках?

Реформация привела к полному уничтожению христианства в Европе и установлению язычества.

Реформация дала мощный импульс развитию Европы, предоставив европейцам возможность самостоятельно выбирать веру, что стимулировало личное преуспевание и конкуренцию между конфессиями.

Реформация привела к возврату средневековых порядков и усилению власти церкви над государством.