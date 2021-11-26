РОЗЕТТСКИЙ КАМЕНЬ

Фрагмент каменной плиты с благодарственной надписью Птолемею V Эпифану, созданной в 196 г. до н.э. Обнаружен 15 июля 1799 г. французским офицером Пьером-Франсуа Бушаром во время египетской экспедиции Наполеона Бонапарта. Во время работы над расшифровкой текста этой стелы востоковедом Франсуа Шампольоном был найден ключ к чтению египетских иероглифов. Это событие носит эпохальный характер, оно ознаменовало появление новой научной дисциплины – египтологии.

Размеры: 114,4 см Х 72,3 см. Материал: гранодиорит. Вес: 760 кг.

Содержание

Розеттская стела была создана по приказу мемфисских жрецов после коронации фараона Птолемея V как часть установления культа нового правителя. Скорее всего, сама каменная плита была создана в Саисе и впоследствии транспортирована в Розетту (совр. Рашид). Впоследствии археологи обнаружили идентичные стелы (Обелиск с острова Филы и Стела из Нубайрах).

«Мемфисский указ», представляющий собой благодарственную надпись-посещение, был высечен на двух языках, египетском и греческом. Сохранившаяся часть стелы разделена на три блока: верхняя часть – древнеиероглифическое письмо, средняя часть – демотический текст, нижняя часть – надпись на древнегреческом языке. Такие би- или трилингвические тексты были обычной практикой в Египте эпохи Птолемеев.

Ни один из представленных на Розеттской плите текстов не сохранился полностью. Наименее сохранной является верхняя часть камня. Сравнительный анализ с другими стелами, созданными в эпоху Птолемеев, позволяет предположить, что в дошедшем до нас фрагменте в древнеиероглифической части не хватает как минимум 14 строчек.

Открытие

Розеттский камень был обнаружен во время экспедиции Наполеона в Египет в 1798-1799 гг. Помимо военных, ее важную часть составляла Комиссия, фактически занимавшаяся сбором научных данных и древних артефактов. 15 июля 1799 г. один из офицеров, капитан Пьер-Франсуа Бушар, во время работ по укреплению Форта Жульен заметил камень с какими-то надписями. Он доложил о нем своему командующему, полковнику д`Утпулю, и вместе они обратились с донесением о важной находке к генералу Жаку-Франсуа Мену. Сообщение о Розеттском камне, составленное членом Комиссии Мишелем Анжелем Ланкре, было сразу же отправлено в недавно созданный Институт Египта. Вскоре плита была перевезена в Каир, где ее показали Наполеону. В 1800 г. технические специалисты из Комиссии смогли снять первые копии с текста плиты.

В ходе военных действий Розеттская плита была транспортирована из Каира в Александрию. Вскоре французская армия была разбита британцами. Точно неизвестно, как камень попал в руки англичан. Так или иначе, он был перевезен в Англию в 1802 г. С июня 1802 г. он был выставлен в Британском музее.

Дешифровка

На момент обнаружения Розеттского камня иероглифы и демотические знаки не были расшифрованы. Специфика высеченных на плите текстов давала надежду на дешифровку древнеегипетского письма. Она была высказана уже в первой публикации, посвященной обнаружению Розеттского камня. С момента появления первых изображений благодарственных надписей учеными велась работа по поиску ключа к чтению иероглифов. В 1802 г. Сильвестр де Саси и Давид Окерблад, основываясь на предположении, что письмо средней части стелы было алфавитным, сделали первые открытия в расшифровке демотического текста. Так, Саси удалось при сопоставлении с греческим текстом выделить пять имен («Александр», «Александрия», «Арсиноя, «Птолемей», «Епифан»), а Окерблад составил алфавит из 29 букв.

Расшифровка древнеегипетских иероглифов представляла куда большую сложность. Работа над их дешифровкой велась многими учеными, однако по-настоящему успешными оказались исследования Франсуа Шампольона. Ключ к дешифровке древнеегипетского письма отражен в его «Письме господину Дасье относительно алфавита фонетических иероглифов» (1822).

Открытие Шампольона стало по-настоящему революционным событием в научном мире, а его культурно-исторические последствия сложно переоценить. Важным открытием Шампольона стал акрофонический метод образования фонетических знаков у древних египтян. Изучение текстов Розеттского камня позволило доказать существование алфавитного иероглифического письма задолго до греческого завоевания.