АНЫРАКАЙСКОЕ СРАЖЕНИЕ (Аңырақай шайқасы)

Самое крупное сражение между казахскими войсками трех жузов и джунгарскими захватчиками.

Произошло предположительно весной 1730 в 120 км к югу от оз. Балхаш, в местности Аныракай. После тяжелых поражений в нач. 20-х XVIII в казахи объединились и на завершающем этапе борьбы с джунгарами в годы «Ақтабан шұбырынды» (Годы великого бедствия) нанесли захватчикам ряд ударов. А. с. — последняя крупная битва в казахско-джунгарских войнах. Победа в А. с. была следствием объединения сил трех жузов. Казахскими войсками командовал хан Абулхаир , избранный на народном собрании главным военачальником. Сражение закончилось крупным поражением джунгар, которые отступили на территорию Джунгарского ханства . В результате победы казахским ополчением была освобождена значительная часть территории Младшего и Среднего жузов. После А. с. внешняя активность джунгаров в отношении казахов и государств Средней Азии резко упала. Но угроза нового вторжения джунгар не была устранена. После А. с. произошел раскол между казахскими владетелями. Вскоре после сражения Абулхаир спешно отступил на запад к российским границам, а Абулмамбет, представлявший Средний жуз, откочевал к ставке казахских ханов — Туркестану. Основной причиной раскола между казахскими ханами и султанами явилась борьба за верховную власть в казахском государстве. Главными претендентами на место хана Казахского ханства были: от Среднего жуза — Семеке, от Младшего жуза — Абулхаир. Поскольку ханом избрали Абулмамбета, Семеке и Абулхаир сочли себя обойденными и удалились в пределы своих владений, что негативно сказалось на военных усилиях казахов против Джунгарского ханства. Между исследователями долгие годы шли дискуссии по поводу места сражения. В последнее десятилетие в историческую местность Аныракай были организованы 2 научные экспедиции (1997 и 1998). В результате исследова­ний было определено точное место битвы.

Автор статьи: Мажитов С.Ф.

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