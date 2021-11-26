АЛАУНПАЯ АЛОМПРА

Бирманский правитель с 1752, основатель династии Конбаун .

Возглавил в 1752 борьбу бирманцев за независимость. В 1754–1755 захватил всю Верхнюю и Центральную Бирму. В 1755 основал Рангун. А. заставил шанских князей признать их вассальную зависимость от Бирмы. В 1756 был захвачен Сириам, в 1757 — Пегу. Затем к государству был присоединены Тенассерим. Так возникло сильное бирманское государство.

Авторы статьи: Ю. И. Лосев, Б. В. Сафронов.