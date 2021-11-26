ГЕЛЬВЕТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГЕЛЬВЕТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА - унитарное государство, существовавшее на территории Швейцарии в 1798-1803 годах.
Возникло под влиянием Французской революции XVIII века и в результате вторжения войск Директории, активно поддержанных швейцарскими революционерами («патриотами») из числа бывших членов Гельветического клуба (действовал в Париже в 1790-1791 годах). Поводом к французской интервенции послужило восстание в кантоне Ваадт (ныне Во), организованное «патриотами» (Ф. С. де Лагарп и др.), которые направили 09.12.1797 года в Париж петицию с просьбой о вводе войск.
05.03.1798 года французы оккупировали Берн, после чего Швейцарская конфедерация распалась. 12.04.1798 года в городе Арау была принята конституция (копировала французскую конституцию 1795 года), провозгласившая «единую и неделимую Гельветическую республику». Кантоны, располагавшие широкой автономией, были ликвидированы и превращены в провинции. Франция присоединила к себе часть швейцарских территорий - Женеву, Базель, Биль и Мюльгаузен (ныне Мюлуз, Франция).
Конституция 1798 года декларировала принцип политического равенства и объявила народ носителем суверенитета. Были упразднены все сословные различия и феодальные права, введена свобода совести, печати, а также торговли, ремесла. Законодат. власть осуществлялась Большим советом и Сенатом, исполнительная - Директорией. На все руководящие посты были назначены «патриоты». 18.08.1798 года Гельветическая республика заключила с Францией наступательно-оборонительный союз, в результате чего была вовлечена в войну со 2-й антифранцузской коалицией (смотрите в статье Антифранцузские коалиции).
Участие в войне осложнило экономическую ситуацию в Гельветической республике, что, в свою очередь, привело к обострению политической борьбы и стало причиной народных волнений. Острое противоборство развернулось между «патриотами», приверженными принципу унитаризма, и республиканцами, склонявшимися к федерализму. Одержавшие победу республиканцы ликвидировали Директорию (январь 1800 года), а затем Большой совет и Сенат (август 1800 год). 27.02.1802 года была принята новая конституция, которая, сохранив центральную власть, предоставила 18 кантонам ограничное самоуправление.
Но это уже не могло удовлетворить федералистов. После вывода французских войск в 1802 году федералисты, ориентировавшиеся на Австрию, подготовили восстание, охватившее почти всю территорию республики 19.02.1803 года Наполеон - был вынужден издать «Акт о медиации» (вступил в силу 10.03.1803 года), вернувший Швейцарии прежнее кантональное устройство. С этого момента Гельветическая республика прекратила своё существование.