БАТАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Существовала в 1795—1806 на территории Нидерландов .

Образована вслед за вступлением в январе 1795 на эту территорию французских республиканских войск и восстанием (в январе — марте 1795) местного населения, приведшими к падению реакционного режима штатгальтера Вильгельма V. Названа по имени батавов, населявших в древности территорию Нидерландов.

Вступление Б. р. в мае 1795 в военно-политический союз с Францией положило начало ее зависимости от последней и обусловило участие в войнах, которые вела Франция с Англией и другими участниками антифранцузской коалиции. Это крайне осложнило внешнеполитическое и экономиче­ское положение Б. р. Для внутриполитического развития Б. р. Была характерна острая борьба мелкой и средней буржуазии при поддержке народных масс против засилья крупной торговой и финансовой олигархии, сопротивлявшейся проведению демократических реформ и централизации страны.

Проект конституции, подготовленный созванным 1 марта 1796 Национальным собранием, в котором преобладали представители крупной буржуазии, был отвергнут подавляющим большинством населения Б. р. Получив перевес на следующих выборах (в январе 1798), радикальные элементы отстранили от власти консерваторов и предложили новую конституцию, которая была одобрена народом.

Конституция 1798 ликвидировала остатки феодализма в стране, вводила централизованное управление и предусматривала проведение буржуазно-демократиче­ских реформ; исполнительная власть вручалась Директории из 5 человек, законодательная — двум палатам. Однако реакционный переворот, осуществленный с помощью Франции в июне 1798, помешал проведению в жизнь этой конституции. Власть перешла к новой Директории, составленной из реакционно настроенных лиц, демократические реформы были сильно урезаны.

В 1801 Б. р. была навязана новая конституция, фактически отменявшая все демо­кратические преобразования.

В 1805 по настоянию Наполеона I во главе Б. р. был поставлен так называемый великий пенсионарий Р. Я. Схиммелпеннинк, обладавший диктаторскими полномочиями. Стремясь превратить Нидерланды в послушное орудие осуществления своих планов, Наполеон в мае — июне 1806 превратил Б. р. в голландское королевство (1806—1810), передав его престол своему брату Луи Бонапарту.

Автор статьи: Е. А. Доброва.

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