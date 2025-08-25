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«Бостонское чаепитие» - акция протеста американских колонистов, которая произошла 16 декабря 1773 года в ответ на действия британского правительства.

Цель акции — уничтожение груза чая, принадлежавшего Английской Ост-Индской компании. Колонисты протестовали против «Чайного закона», принятого британским парламентом в 1773 году, так как он нарушал их права, поскольку британский чай облагался меньшими пошлинами.

Ход акции: активисты, переодетые коренными американцами, поднялись на борт британского корабля «Дартмут» и сбросили 342 ящика с чаем в Бостонскую гавань. Британское правительство расценило протест как акт государственной измены и жестко отреагировало.

Парламент отреагировал отменой местного самоуправления в провинции Массачусетс-Бэй, а также принятием «Нетерпимых актов», которые, среди прочего, закрыли торговлю Бостона.

«Бостонское чаепитие» стало одним из катализаторов Войны за независимость США и осталось в истории как символ борьбы с британской колониальной администрацией.