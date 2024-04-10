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17.06.2026
Британские колонии против метрополии. Образование США
Какая главная экономическая причина привела к конфликту между Великобританией и её североамериканскими колониями?
Колонии требовали от метрополии ещё больше товаров, а метрополия не могла их поставить.
Британское правительство после Семилетней войны решило ввести в колониях налоги (на гербовую бумагу, краску, стекло, чай) для покрытия государственного долга, что вызвало возмущение колонистов.
Колонии потребовали, чтобы Великобритания платила им дань, и та отказалась.
Великобритания запретила колониям ловить рыбу у своих берегов, что подорвало экономику Новой Англии.
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