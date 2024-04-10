Какая главная экономическая причина привела к конфликту между Великобританией и её североамериканскими колониями?

Колонии требовали от метрополии ещё больше товаров, а метрополия не могла их поставить.

Британское правительство после Семилетней войны решило ввести в колониях налоги (на гербовую бумагу, краску, стекло, чай) для покрытия государственного долга, что вызвало возмущение колонистов.

Колонии потребовали, чтобы Великобритания платила им дань, и та отказалась.