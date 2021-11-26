ПОНТИАК ОБВАНДИАГ
ПОНТИАК ОБВАНДИАГ - вождь племени оттава, предводитель восстания 1763 года.
После победы англичан над франко-индейской коалицией, приведшей к ухудшению положения индейских племён - союзников французов, Понтиак поддержал проповедь пророка племени делаваров Неолина, призывавшего индейцев к возвращению к традиционным ценностям и отказу от европейских товаров.
На Великом совете, состоявшемся 27.4.1763 года на территории современного города Линкольн-Парк, в котором участвовали представители индейцев региона Великих озёр (алгонкинские племена: оттава, шауни, делавары, потаватоми, майями, веа, кикапу, оджибве, виннебаго, меномини, саук и фокс, мохеганы, минго, миссасога; ирокезы: сенека и гуроны), Понтиак призвал собравшихся объединиться против англичан. Индейцами был осаждён форт Детройт (ныне город Детройт; 9.5-31.10.1763 года) и одновременно взяты девять фортов региона. Однако удачное сопротивление фортов Детройт и Питт, поражение индейцев под фортом Питт (битва у Баши-Ран, 5-6.8.1763 года) привели к ослаблению восстания и заставили Понтиака перебраться на запад, в Иллинойс. После заключения мира 25.7.1766 года в Освего Понтиак был вынужден уйти на запад, к реке Миссисипи, где был убит воином алгонкинского племени пеориа.