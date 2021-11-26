ПЕЙН ТОМАС
ПЕЙН ТОМАС - общественный и политический деятель Великобритании, США и Франции, публицист, философ.
Представитель радикального крыла политической мысли Просвещения, один из ранних идеологов либеральной демократии. Из квакерской семьи, сын ремесленника. Был капером, корсетным мастером, учителем, держал табачную лавку, с 1762 года с перерывами служил акцизным чиновником. Летом 1772 года выступил за повышение заработной платы служащим акцизного ведомства. После увольнения весной 1774 года отправился в Лондон, познакомился с Б. Франклином, который предложил Пейну посетить Америку. 30.11.1774 года Пейн прибыл в Филадельфию, с января 1775 года редактор радикальной газеты «Pennsylvania Magazine». Во время Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годы анонимно опубликовал 10.01.1776 года памфлет «Здравый смысл», в котором приветствовал разрыв американцев с прошлым, поддержал право народа на восстание и создание демократической республики (тираж переизданий памфлета в 1776 году составил до 0,5 миллиона экземпляров). Опубликовал серию из 16 памфлетов «Американский кризис» (1776-1783 годы), сыгравшую важную роль в укреплении боевого духа революционеров. С лета 1776 года адъютант генерал Континентальной армии Н. Грина. В апреле 1777 - январе 1779 годов секретарь Комитета Конгресса по иностранным делам. В 1781 году участвовал в переговорах с Францией о предоставлении помощи США.
В 1787 году вернулся в Лондон, в 1790 году посетил Францию. В двух частях памфлета «Права человека» (1791-1792 годах) защищал Французскую революцию XVIII века, полемизировал с Э. Бёрком, призывал к борьбе с бедностью. Заочно осуждён английским судом за измену. При содействии У. Блейка бежал из Великобритании. В сентябре 1792 года Пейн, не владевший французким языком, избран депутатом французкого Конвента, в котором примкнул к жирондистам. Голосовал против казни Людовика XVI, поддерживал предложение о его высылке в США. В декабре 1793 - ноябре 1794 годов находился во французкой тюрьме, по случайности избежал казни. В июле - октябре 1795 года вновь член Конвента, выступал за всеобщее избирательное право и против умеренной жирондистской конституции 1795 года.
В серии из трёх памфлетов «Век разума» (1794, 1795, 1807 годов) резко критиковал религию и Церковь, выражал идеи деизма. В памфлете «Аграрная справедливость» (1797 год) предложил учредить налог на имущество и землю, доход от которого шёл бы на выплату фиксированных сумм неимущим гражданам по достижении ими 21 года, а также пенсий по старости (с 50 лет) и инвалидности.
В 1802 году вернулся в США. Жил в бедности и безвестности. Подверг критике деятельность Дж. Вашингтона (памфлет «Письмо Джорджу Вашингтону», 1796 год). В 1819 году У. Коббет перевёз прах Пейна в Англию для перезахоронения, что так и не было сделано (судьба останков неизвестна).
Сочинеиня:
The complete writings. N. Y., 1945. Vol. 1-2;
Избранные сочинения. М., 1959.
Дополнительная литература:
Conway M.D. The life of T. Paine. N. Y., 1892. Vol. 1-2;
Aldridge A.O. Man of reason: the life of T. Paine. Phil., 1959;
idem. T. Paine’s American ideology. L., 1984.