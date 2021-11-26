ПАНИНДЕАНИЗМ
ПАНИНДЕАНИЗМ - идеология и общественно-политическое движение, направленные на объединение индейцев.
Со 2-й половины XVIII века индейские лидеры (Понтиак, впоследствии Текумсе, и другие) пытались организовать единое сопротивление европейцам. В XIX веке наибольшее развитие получили религиозные формы паниндеанизма (мессианистские движения), сохранившиеся доныне в доктринах Туземной американской церкви Северной Америки (пейотизм). В XX веке возникают паниндеанистские организации умеренного характера: Общество американских индейцев (1911), Национальный совет американских индейцев (1926), Национальный конгресс американских индейцев (1944) и другие. В 1961 году состоялась Чикагская конференция американских индейцев, участники которой высказались против прекращения правительством действий договоров, некогда заключённых между индейцами и федеральным правительством. В 1960-х годах, с появлением организации Национальный совет индейской молодёжи (1961), оформляется новое направление паниндеанизма, получившее название «Красная сила» («Red Power»), возглавляемое радикальной организацией Движение американских индейцев (1968). Начались активные выступления - захват острова Алькатрас (Алкатраз; 1969 год), поход протеста на Вашингтон «Тропою нарушенных договоров» (1972), захват поселка Вундед-Ни (1973) и другие. С последней четверти XX века идеи паниндеанизма распространяются и среди индейцев Латинской Америки. Ныне в связи с улучшением экономического положения индейцев большее значение приобретают вопросы сохранения культурной самобытности и передачи традиционных знаний подрастающему поколению. В XX веке у индейцев США и Канады получили распространение праздники (пау-вау; на языке алгонкинов-наррагансет - духовный лидер, шаман), включающие элементы как аборигенного, так и евро-американского происхождения.