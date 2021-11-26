ПАНИНДЕАНИЗМ

ПАНИНДЕАНИЗМ - идеология и общественно-политическое движение, направленные на объединение индейцев.

Со 2-й половины XVIII века ин­дей­ские ли­де­ры (Пон­ти­ак , впо­след­ст­вии Те­кум­се, и другие) пы­та­лись ор­га­ни­зо­вать еди­ное со­про­тив­ле­ние ев­ро­пей­цам. В XIX веке наи­боль­шее раз­ви­тие по­лу­чи­ли ре­лигиозные фор­мы паниндеанизма (мес­сиа­ни­ст­ские дви­же­ния), со­хра­нив­шие­ся до­ны­не в док­три­нах Ту­зем­ной американской церк­ви Северной Аме­ри­ки (пей­о­тизм). В XX веке воз­ни­ка­ют па­нин­деа­ни­ст­ские ор­га­ни­за­ции уме­рен­но­го ха­рак­те­ра: Общество американских ин­дей­цев (1911), Национальный со­вет американских ин­дей­цев (1926), Национальный кон­гресс американских ин­дей­цев (1944) и другие. В 1961 году со­сто­я­лась Чи­каг­ская кон­фе­рен­ция американских ин­дей­цев, уча­ст­ни­ки ко­то­рой вы­ска­за­лись про­тив пре­кра­ще­ния пра­ви­тель­ством дей­ст­вий до­го­во­ров, не­ко­гда за­клю­чён­ных ме­ж­ду ин­дей­ца­ми и фе­де­раль­ным пра­ви­тель­ст­вом. В 1960-х годах, с по­яв­ле­ни­ем ор­га­ни­за­ции Национальный со­вет ин­дей­ской мо­ло­дё­жи (1961), оформ­ля­ет­ся но­вое на­прав­ле­ние паниндеанизма, по­лу­чив­шее название «Крас­ная си­ла» («Red Po­wer»), воз­глав­ляе­мое ра­ди­каль­ной организаци­ей Дви­же­ние американских ин­дей­цев (1968). На­ча­лись ак­тив­ные вы­сту­п­ле­ния - за­хват острова Аль­кат­рас (Ал­кат­раз; 1969 год), по­ход про­тес­та на Ва­шинг­тон «Тро­пою на­ру­шен­ных до­го­во­ров» (1972), за­хват поселка Вун­дед-Ни (1973) и другие. С по­след­ней четверти XX века идеи паниндеанизма рас­про­стра­ня­ют­ся и сре­ди ин­дей­цев Латинской Аме­ри­ки . Ны­не в свя­зи с улуч­ше­ни­ем эко­но­мического по­ло­же­ния ин­дей­цев боль­шее зна­че­ние при­об­ре­та­ют во­про­сы со­хра­не­ния куль­тур­ной са­мо­быт­но­сти и пе­ре­да­чи тра­диционных зна­ний под­рас­таю­ще­му по­ко­ле­нию. В XX веке у ин­дей­цев США и Ка­на­ды по­лу­чи­ли рас­про­ст­ра­не­ние пра­зд­ни­ки (пау-вау; на языке ал­гон­ки­нов-нар­ра­ган­сет - ду­хов­ный ли­дер, ша­ман), вклю­чаю­щие эле­мен­ты как або­ри­ген­но­го, так и ев­ро-американского про­ис­хож­де­ния.

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