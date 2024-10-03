Нарастание противоречий между Англией и ее американскими колониями К середине XVIII в. колонии значительно выросли в хозяйственном отношении, налаживалась внутренняя торговля, преодолевались былая экономическая разобщенность и замкнутость. По существу, они уже не зависели от поставок метрополии, так как имели собственный флот, неисчерпаемые запасы леса и плодородных земель; плантаторы производили продукцию на экспорт. Значительно выросло население.

Своеобразие условий жизни переселенцев, отдаленность колоний от Англии в течение полутора веков, общность их территории и языка привели к формированию особой американской нации. Отличительными чертами американцев становятся приверженность к свободе, деловитость, упорство в труде, вера в свои силы, а вместе с тем культ денег, стремление к богатству любыми средствами, в том числе и самыми жестокими, как это проявлялось по отношению к индейцам и неграм-рабам. Развитие промышленности, сельского хозяйства, расширение торговых связей между колониями, усиливало их экономическую и политическую самостоятельность и создавало предпосылки для отделения их от Англии. Английское правительство не замечало изменений, происходивших в американском обществе, и по-прежнему рассматривало колонии как свою вотчину.

Во время Семилетней войны (1756-63) в Северной Америке развернулись военные действия между Англией и Францией за владение Канадой. Победу в этой войне одержали англичане, и Канада стала английской колонией. В 1763 г. королевский указ запретил колонистам переселяться на запад за Аллеганские горы. Этой мерой правительство стремилось поддержать английских купцов, занимавшихся прибыльной торговлей с индейцами и укрепить положение крупных собственников земли, затруднив уход от них колонистов-арендаторов на Запад. Этот указ Георга III вызвал возмущение населения Северных и Среднеатлантических колоний, которое при таком запрете теряло возможность стать собственниками участков западных земель. Он задевал также интересы южных плантаторов, т. к. монокультурное хозяйство, которое они вели, истощало почву, и они нуждались в постоянном обновлении своих земель. Вопрос о праве на западные территории сыграл немалую роль в отпадении колоний от Англии.

За счет колоний английское правительство решило покрыть финансовые затраты на ведение Семилетней войны и начало вводить налоги, которых ранее колонисты не платили. В 1765 г. был издан Акт о гербовом сборе, которым облагался каждый коммерческий счет, каждая расписка, договор, каждый номер газеты и т.п. Недовольство колонистов этим налогом было всеобщим. Они оказывали открытое неповиновение чиновникам, которые пытались взимать гербовый сбор.

В 1765 г. в Нью-Йорке собрался Конгресс из представителей отдельных колоний, который потребовал от английского правительства, чтобы колонисты облагались налогами только с их согласия. Конгресс объявил бойкот английским товарам. Возникли радикальные общества под названием «Сыновья свободы», которые отстаивали права колонистов. В 1766 г. закон о гербовом сборе английский парламент вынужден был отменить, но уже в следующем году вводились косвенные налоги на стекло, бумагу, чай и другие товары английского импорта в колонии. Была реорганизована и усилена таможенная служба, выросли таможенные пошлины, доходы от которых шли в королевскую казну. В марте 1770 г. произошла так называемая «бостонская бойня», когда английские солдаты обстреляли толпу американцев, собравшихся у таможни, убили и ранили несколько человек.

После окончания Семилетней войны английские войска численностью около десяти тысяч были оставлены в колониях. Офицеров и солдат размещали на постой среди местного населения. Это делалось для того, чтобы обеспечить сбор налогов и подчинение запретам на открытие различных мануфактур по производству готовых изделий. Торговля колоний с другими странами без посредничества английских купцов была запрещена. Фактически многие запреты не соблюдались и на них не обращали внимания, но в 60-х гг. английское правительство стало требовать их неукоснительного выполнения. Эта политика была направлена на превращение колоний в источник сырья для английской промышленности и рынок сбыта готовых изделий из Англии, где в это время начался промышленный переворот. Усиление колониального гнета становилось тормозом для экономического развития колоний и вызвало нарастание недовольства американцев английскими властями.

В надежде заставить колонистов платить налоги, которые вводились без их согласия, английское правительство установило небольшой налог вместо высокой пошлины на чай, ввозимый в колонии. В ответ на это в декабре 1773 г. произошло так называемое «бостонское чаепитие», когда местные жители выбросили в море большой груз только что привезенного в порт чая. Правительство постановило закрыть порт для торговли, а город Бостон был лишен права иметь выборные учреждения.

В колониях усиливается демократическое движение. Такие идеи просветителей, как естественные свободы, равенство в правах, защита частной собственности и др., получают все большее число сторонников и пропагандистов. Газеты, прокламации, листовки призывают население отстаивать свои права и свободы от посягательства на них английских властей. Создаются корреспондентские комитеты для связи между отдельными колониями. Во многих из них преобладают сторонники решительных действий против англичан. В Виргинии руководителями такого комитета были адвокаты Томас Джефферсон и Патрик Генри, в Массачусетсе – Сэмюэль Адамс, член местной палаты представителей, журналист по профессии. Оппозиция английским властям, получившая общее название вигов, была неоднородной. Среди недовольных политикой англичан были умеренные, которые надеялись на расширение автономии в составе Великобритании, и радикалы, стремившиеся к полной независимости колоний от Англии.

5 сентября 1774 г. открылись заседания очередного Континентального конгресса из представителей всех колоний. Конгресс составил ряд петиций к королю с просьбой отменить постановления, наносившие ущерб экономике колоний и повторил просьбу не облагать колонии налогами без их согласия. Большинство делегатов Конгресса высказались против разрыва с метрополией. Они обсуждали варианты посылки своих депутатов в английский парламент или получения автономного статуса в рамках Британской империи. Предполагалось через полгода, когда должен был поступить ответ на эти предложения, созвать новую сессию Конгресса.

Однако события начали развиваться по иному пути, чем это предполагал Конгресс. Корреспондентские комитеты стали повсеместно создавать народные ополчения, заготавливать оружие. И раньше, в случае необходимости, каждая колония немедленно созывала ополчение. Минитмены-ополченцы спешили на сбор с мушкетом, пороховницей, запасом пуль. Мужское население колоний было поголовно вооружено. 19 апреля 1775 г. отряд английских солдат, посланный из Бостона в Конкорд, чтобы разоружить там местное ополчение, был обстрелян колонистами у Лексингтона и понес большие потери. Этот день считается началом войны за независимость североамериканских колоний от Англии.

Литература