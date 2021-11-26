МЕДИСОН ДЖЕЙМС
МЕ́ДИСОН ДЖЕЙМС - американский государственный и политический деятель, правовед, 4-й президент Соединенных Штатов Америки.
Из семьи плантатора. В 1771 году окончил колледж Нью-Джерси (ныне Принстонский университет). В 1776 года член конституционного конвента Виргинии, в 1776-1779, 1784-1786 годах депутат Законодательного собрания Виргинии. Поддержал разработанный Т. Джефферсоном «Виргинский статут о религиозной свободе» (принят 16.01.1786 года), по которому церковь была отделена от государства. В 1780-1783 годах и 1787-1788 годах делегат Континентального конгресса.
Вместе с А. Гамильтоном отстаивал необходимость выработки новой конституции взамен Статей Конфедерации 1783 года (Аннаполисское воззвание, сентябрь 1786 года). Делегат Конституционного конвента в Филадельфии (25.05-17.09.1787 год); вёл записи заседаний (единственный источник, рассказывающий о ходе обсуждений конституционных проектов). Подготовил т. н. Виргинский план, ставший (с некоторыми изменениями) основой Конституции США и включавший принципы федерализма, разделения властей, систему сдержек и противовесов. Медисон совместно с Гамильтоном и Дж. Джеем в 1787-1788 годах написал 85 памфлетов в поддержку конституции под общим названием «Федералист». Один из авторов Билля о правах. С 1791 года в числе лидеров т. н. джефферсоновских республиканцев в оппозиции федералистскому курсу Гамильтона. В 1798 году участвовал в составлении Виргинских и Кентуккийских резолюций против антидемократических Актов об иностранцах и подстрекательстве к мятежу.
В 1801-1809 годах государственный секретарь США при президенте Джефферсоне. Содействовал в 1803 году покупке у Франции территории Луизианы. В 1808 году избран президентом США (вступил в должность 04.03.1809 года, переизбран в 1812 году). На этом посту продолжил курс Джефферсона. Первоначально выступал против Первого банка США (1791-1811 годы; первый общенациональный банк), но впоследствии счёл его существование необходимым и в 1816 году подписал закон об учреждении Второго банка США (1816-1836 годы). В 1810 году оказал помощь американским колонистам, поднявшим мятеж во Флориде, аннексировал её западную часть. По предложению Медисона 18.06.1812 года Конгресс США объявил войну Великобритании. По окончании президентских полномочий с 1817 года жил в поместье Монпелье. Поддерживал деятельность Американского колонизационного общества (основано в 1816 году). Вместе с Джефферсоном участвовал в основании Университета Виргинии в Шарлотсвилле (1819 год), в 1826-1836 годах его ректор. В 1829-1830 годах член Конституционного конвента Виргинии.
Сочинения:
Writings / Ed. G. Hunt. N. Y., 1900–1910. Vol. 1–9;
Papers / Ed. by W. T. Hutchinson, W. M. E. Rachal. Chi.; Charlottesville, 1962–1991. Vol. 1–17;
The papers: Presidential series. Charlottesville, 1984–2008–. Vol. 1–6–;
The papers: Secretary of state seies. Charlottesville, 1986–2007–. Vol. 1–8–;
The republic of letters: the correspondence between T. Jefferson and J. Madison, 1776–1826 / Ed. by J. M. Smith. N. Y., 1995. Vol. 1–3;
The papers: Retirement series. Charlottesville, 2009–. Vol. 1–."