ЛОЯЛИСТЫ
ЛОЯЛИСТЫ - население северо-американских британских колоний, сохранившее верность Великобритании в период Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783.
Именовались также тори. К началу войны насчитывали около 0,5 млн. человек (15-20% населения колоний), проживали главным образом в среднеатлантических колониях Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Мэриленд, а также в Северной и Южной Каролине, Джорджии, в меньшей степени - в Новой Англии и Виргинии. К Лоялистам принадлежали представители колониальной администрации, зажиточные купцы, плантаторы, землевладельцы, священники и прихожане Англиканской церкви, многие крестьяне-арендаторы, этнические меньшинства (пенсильванские немцы и нью-йоркские голландцы), недавние эмигранты, в т. ч. горные шотландцы (Северная Каролина), негры-рабы (южные штаты), индейцы-ирокезы (у границы с Канадой). В 1760-х - 1-й пол. 1770-х годах Лоялисты поддерживали требование об отмене репрессивных законов, принятых в отношении колоний британским правительством, однако с началом военных действий встали на сторону метрополии. В рядах британской армии сражались не менее 30 тысяч Лоялистов, на территории Северной и Южной Каролины и Джорджии в 1779-1783 годы Лоялисты принимали участие в партизанской войне. Собственность Лоялистов была конфискована революционными правительствами колоний (британское правительство выплатило за неё компенсации). По окончании войны из США эмигрировали, по разным оценкам, от 60 до 100 тысяч Лоялистов: в Канаду (главным образом в Новую Шотландию, Нью-Брансуик, Онтарио и Квебек; потомки Лоялистов составили ядро англоканадской нации), в британскую Вест- Индию, Великобританию. Часть Лоялистов вернулась в 1780-1790-х годы в США, где сблизилась с консервативными федералистскими кругами. Негры-Лоялисты Новой Шотландии участвовали в основании Фритауна на атлантическом побережье Африки.
2) Конфессиональное и национальное политическое движение главным образом в Северной Ирландии.