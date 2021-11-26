ИЗОЛЯЦИОНИЗМ
ИЗОЛЯЦИОНИЗМ - направление во внешней политике США, в основе которого лежала идея их невовлечения в конфликты вне Американского континента.
Принципы изоляционизма (строгое соблюдение нейтралитета, отказ от заключения военно-политических союзов и вмешательства в дела др. государств) были провозглашены первыми президентами США - Дж. Вашингтоном (изложены им в 1796 году в «Прощальном послании к нации»), Дж. Адамсом, Т. Джефферсоном.
Содержание понятия «изоляционизм» изменялось. В эпоху «классического изоляционизма» (с момента образования США в 1776 году и до конца XIX века) в условиях относительной экономической и военной слабости молодого американского государства политика изоляционизма преследовала цель обеспечить его безопасность перед лицом угроз со стороны Великобритании, до определённого момента надеявшейся восстановить свои позиции на Американском континенте, и использовать в интересах США противоречия между европейскими державами. В то же время политика изоляционизма не была направлена на достижение полной экономической и политической обособленности США в мире. Она позволяла американскому правительству сохранять «свободу рук» в международных делах при одновременном проведении территориальной экспансии и линии на достижение господства США на Американском континенте (смотрите в статьях Монро доктрина 1823 года, Панамериканизм).
С вступлением США в конце XIX века на путь империалистической экспансии начался отход американского правительства от принципов изоляционизма. Это привело к возникновению общественно-политического движения, выдвигавшего антивоенные и антиколониальные лозунги. Его участников стали именовать «изоляционистами». Вступление США в 1917 году в Первую мировую войну на стороне Антанты и провозглашение Т. В. Вильсоном послевоенной программы достижения мирового лидерства США (смотрите «Четырнадцать пунктов Вильсона») знаменовали дальнейший отход от политики изоляционизма. С окончанием Первой мировой войны «интернационалистский» (направленный на расширение международных обязательств США) курс администрации Вильсона был отвергнут влиятельными американскими политическими и деловыми кругами, которые предпочли добиваться реализации внешнеполитических целей изоляционистскими методами, сохраняя «свободу рук».
В 1-й половине 1930-х изоляционизмов перед лицом усиления агрессивных устремлений Германии, Италии и Японии следование принципам нейтралитета, невмешательства и независимости действий рассматривалось в американском обществе как возможность предотвратить вовлечение США в назревавший международный военный конфликт. В принятых Конгрессом США в 1935-1937 годах законах о нейтралитете, налагавших эмбарго на продажу оружия как агрессорам, так и жертвам агрессии, ярко проявилось стремление правительства США следовать принципам изоляционизма. Однако уже с осени 1937 года (речь Ф. Д. Рузвельта в Чикаго 05.10.1937 года о «карантине» в отношении агрессоров) в политике правительства США обозначился поворот к «среднему курсу» между изоляционизмом и «интернационализмом».
По мере обострения международной обстановки в политике администрации Рузвельта усиливались «интернационалистские» тенденции, что нашло своё выражение в расширении сотрудничества США с государствами, противостоявшими державам «оси». С началом войны в Европе в сентябре 1939 года администрация Рузвельта, преодолев ожесточённое сопротивление изоляционистской оппозиции (в этот период произошло сближение её демократического и консервативного сегментов), перешла к «политике помощи союзникам, не доходящей до войны». Важными вехами на этом пути стали пересмотр законов о нейтралитете (это позволило отменить эмбарго на продажу оружия) и принятие закона о ленд-лизе (март 1941 года), который позволил оказывать помощь государствам, находившимся в состоянии войны с Германией, Италией, Японией и их союзниками. Вступление США во Вторую мировую войну в декабре 1941 года означало окончательный отказ американского правительства следовать принципам изоляционизма.
Переход США к глобальной внешней политике после окончания Второй мировой войны вызвал новое оживление изоляционистских настроений в американском обществе, получивших название «неоизоляционизм». Несмотря на то что неоизоляционистов объединяла критика Трумэна доктрины, Маршалла плана и политики правительства США, направленной на создание военно-политических блоков (НАТО и др.), они не были едины в своих взглядах. К началу 1950-х годов неоизоляционизм как политическое течение в США себя полностью исчерпал.
Термин «изоляционизм» нередко используется применительно к политике не только США, но и др. государств при наличии у них стремления к обособлению в системе международных отношений. В условиях глобализации возможность проведения политики изоляционизма. представляется маловероятной.