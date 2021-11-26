ИЗОЛЯЦИОНИЗМ

ИЗОЛЯЦИОНИЗМ - на­прав­ле­ние во внеш­ней по­ли­ти­ке США, в ос­но­ве ко­то­ро­го ле­жа­ла идея их не­во­вле­че­ния в кон­флик­ты вне Американского кон­ти­нен­та.

Прин­ци­пы изоляционизма (стро­гое со­блю­де­ние ней­тра­ли­те­та , от­каз от за­клю­че­ния во­енно-по­ли­тических сою­зов и вме­ша­тель­ст­ва в де­ла др. го­су­дарств) бы­ли про­воз­гла­ше­ны пер­вы­ми пре­зи­ден­та­ми США - Дж. Ва­шинг­то­ном (из­ло­же­ны им в 1796 году в «Про­щаль­ном по­сла­нии к на­ции»), Дж. Адам­сом, Т. Джеф­фер­со­ном.

Со­дер­жа­ние по­ня­тия «изоляционизм» из­ме­ня­лось. В эпо­ху «клас­си­че­ско­го изо­ля­цио­низ­ма» (с мо­мен­та об­ра­зо­ва­ния США в 1776 году и до конца XIX века) в ус­ло­ви­ях от­но­си­тель­ной эко­но­мической и во­енной сла­бо­сти мо­ло­дого американского государства по­ли­ти­ка изоляционизма пре­сле­до­ва­ла цель обес­пе­чить его безо­пас­ность пе­ред ли­цом уг­роз со сто­ро­ны Ве­ли­кобри­та­нии, до оп­ре­де­лён­но­го мо­мен­та на­де­яв­шей­ся вос­ста­но­вить свои по­зи­ции на Американском кон­ти­нен­те, и ис­поль­зо­вать в ин­те­ре­сах США про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду ев­ропейскими дер­жа­ва­ми. В то же вре­мя по­ли­ти­ка изоляционизма не бы­ла на­прав­ле­на на дос­ти­же­ние пол­ной эко­но­мической и по­ли­тической обо­соб­лен­но­сти США в ми­ре. Она по­зво­ля­ла американскому пра­ви­тель­ст­ву со­хра­нять «сво­бо­ду рук» в ме­ж­ду­народных де­лах при од­но­вре­мен­ном про­ве­де­нии тер­ри­то­ри­аль­ной экс­пан­сии и ли­нии на дос­ти­же­ние гос­под­ства США на Американском кон­ти­нен­те (смотрите в стать­ях Мон­ро док­три­на 1823 года, Пан­аме­ри­ка­низм).

С всту­п­ле­ни­ем США в конце XIX века на путь им­пе­риа­ли­стической экс­пан­сии на­чал­ся от­ход американского пра­ви­тель­ст­ва от прин­ци­пов изоляционизма. Это при­ве­ло к воз­ник­но­ве­нию об­ще­ст­вен­но-по­ли­тического дви­же­ния, вы­дви­гав­ше­го ан­ти­во­ен­ные и ан­ти­ко­ло­ни­аль­ные ло­зун­ги. Его уча­ст­ни­ков ста­ли имено­вать «изо­ля­цио­ни­ста­ми». Всту­п­ле­ние США в 1917 году в Первую ми­ро­вую вой­ну на сто­ро­не Ан­тан­ты и про­воз­гла­ше­ние Т. В. Виль­со­ном по­сле­во­ен­ной про­грам­мы дос­ти­же­ния ми­ро­во­го ли­дер­ст­ва США (смотрите «Че­тыр­на­дцать пунк­тов Виль­со­на») зна­ме­но­ва­ли даль­ней­ший от­ход от по­ли­ти­ки изоляционизма. С окон­ча­ни­ем Первой ми­ро­вой вой­ны «ин­тер­на­цио­на­ли­ст­ский» (на­прав­лен­ный на рас­ши­ре­ние ме­ж­ду­народных обя­за­тельств США) курс ад­ми­ни­ст­ра­ции Виль­со­на был от­верг­нут влия­тель­ны­ми американскими по­ли­тическими и де­ло­вы­ми кру­га­ми, ко­то­рые пред­по­чли до­би­вать­ся реа­ли­за­ции внеш­не­по­ли­тических це­лей изо­ля­цио­ни­ст­ски­ми ме­то­да­ми, со­хра­няя «сво­бо­ду рук».

В 1-й половине 1930-х изоляционизмов пе­ред ли­цом уси­ле­ния аг­рес­сив­ных уст­рем­ле­ний Гер­ма­нии, Ита­лии и Япо­нии сле­до­ва­ние прин­ци­пам ней­тра­ли­те­та, не­вме­ша­тель­ст­ва и не­за­ви­си­мо­сти дей­ст­вий рас­смат­ри­ва­лось в американском об­ще­ст­ве как воз­мож­ность пре­дот­вра­тить во­вле­че­ние США в на­зре­вав­ший ме­ж­ду­народный во­енный кон­фликт. В при­ня­тых Кон­грес­сом США в 1935-1937 годах за­ко­нах о ней­тра­ли­те­те, на­ла­гав­ших эм­бар­го на про­да­жу ору­жия как аг­рес­со­рам, так и жерт­вам аг­рес­сии, яр­ко про­яви­лось стрем­ле­ние пра­ви­тель­ст­ва США сле­до­вать прин­ци­пам изоляционизма. Од­на­ко уже с осе­ни 1937 года (речь Ф. Д. Руз­вель­та в Чи­ка­го 05.10.1937 года о «ка­ран­ти­не» в от­но­ше­нии аг­рес­со­ров) в по­ли­ти­ке пра­ви­тель­ст­ва США обо­зна­чил­ся по­во­рот к «сред­не­му кур­су» ме­ж­ду изоляционизмом и «ин­тер­на­цио­на­лиз­мом».

По ме­ре обо­ст­ре­ния ме­ж­ду­народной об­ста­нов­ки в по­ли­ти­ке ад­ми­ни­ст­ра­ции Руз­вель­та уси­ли­ва­лись «ин­тер­на­цио­на­ли­ст­ские» тен­ден­ции, что на­шло своё вы­ра­же­ние в рас­ши­ре­нии со­труд­ни­че­ст­ва США с го­су­дар­ст­ва­ми, про­ти­во­сто­яв­ши­ми дер­жа­вам «оси». С на­ча­лом вой­ны в Ев­ро­пе в сентябре 1939 года ад­ми­ни­ст­ра­ция Руз­вель­та, пре­одо­лев ожес­то­чён­ное со­про­тив­ле­ние изо­ля­цио­ни­ст­ской оп­по­зи­ции (в этот пе­ри­од про­изош­ло сбли­же­ние её де­мо­кра­тического и кон­сер­ва­тив­ного сег­мен­тов), пе­ре­шла к «по­ли­ти­ке по­мо­щи со­юз­ни­кам, не до­хо­дя­щей до вой­ны». Важ­ны­ми ве­ха­ми на этом пу­ти ста­ли пе­ре­смотр за­ко­нов о ней­тра­ли­те­те (это по­зво­ли­ло от­ме­нить эм­бар­го на про­да­жу ору­жия) и при­ня­тие за­ко­на о ленд-ли­зе (март 1941 года), ко­то­рый по­зво­лил ока­зы­вать по­мощь го­су­дар­ст­вам, на­хо­див­шим­ся в со­стоя­нии вой­ны с Гер­ма­ни­ей, Ита­ли­ей, Япо­ни­ей и их со­юз­ни­ка­ми. Всту­п­ле­ние США во Вторую ми­ро­вую вой­ну в декабре 1941 года оз­на­ча­ло окон­ча­тель­ный от­каз американского пра­ви­тель­ст­ва сле­до­вать прин­ци­пам изо­ля­цио­низ­ма.

Пе­ре­ход США к гло­баль­ной внеш­ней по­ли­ти­ке по­сле окон­ча­ния Второй ми­ро­вой вой­ны вы­звал но­вое ожив­ле­ние изо­ля­цио­ни­ст­ских на­строе­ний в американском об­ще­ст­ве, по­лу­чив­ших название «не­ои­зо­ля­цио­низм». Не­смот­ря на то что не­ои­зо­ля­цио­ни­стов объ­е­ди­ня­ла кри­ти­ка Тру­мэ­на док­три­ны, Мар­шал­ла пла­на и по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­ва США, на­прав­лен­ной на соз­да­ние во­енно-по­ли­тических бло­ков (НАТО и др.), они не бы­ли еди­ны в сво­их взгля­дах. К началу 1950-х годов не­ои­зо­ля­цио­низм как по­ли­тическое те­че­ние в США се­бя пол­но­стью ис­чер­пал.

Тер­мин «изоляционизм» не­ред­ко ис­поль­зу­ет­ся при­ме­ни­тель­но к по­ли­ти­ке не толь­ко США, но и др. го­су­дарств при на­ли­чии у них стрем­ле­ния к обо­соб­ле­нию в сис­те­ме ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний. В ус­ло­ви­ях гло­ба­ли­за­ции воз­мож­ность про­ве­де­ния по­ли­ти­ки изоляционизма. пред­став­ля­ет­ся ма­ло­ве­ро­ят­ной.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)