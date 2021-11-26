ГРИНОУ ХОРЕЙШО

ГРИНОУ (Greenough) ХОРЕЙШО (Го­ра­цио) - американский скульп­тор и тео­ре­тик ис­кус­ст­ва.

По­сле окон­ча­ния Гар­вард­ско­го университета (1825) пе­ре­ехал в Рим, где ис­пы­тал влия­ние идей клас­си­циз­ма. Брал уро­ки у Б. Тор­вальд­се­на, изу­чал искусство ан­тич­но­сти и Воз­ро­ж­де­ния . По­сле крат­ко­го пре­бы­ва­ния на ро­ди­не по­се­лил­ся во Фло­рен­ции (в 1828), где соз­да­вал мра­мор­ные порт­рет­ные бюс­ты и ро­ман­ти­зированные об­ра­зы по мо­ти­вам про­из­ве­де­ний Дж. Бай­ро­на и Дж. Миль­то­на. В то же вре­мя Гриноу - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков клас­си­циз­ма в американской скульп­ту­ре. По за­ка­зу Кон­грес­са США вы­пол­нил ста­тую Дж. Ва­шинг­то­на (1832-1840 годы, Национальный му­зей американского искусства, Ва­шинг­тон) в ви­де по­лу­об­на­жён­но­го древнегреческого бо­же­ст­ва с ре­аль­ны­ми порт­рет­ны­ми чер­та­ми, вос­поль­зо­вав­шись ико­но­гра­фи­ей «Зев­са Олим­пий­ско­го» Фи­дия и порт­рет­ным бюс­том Ва­шинг­то­на Ж.А. Гу­до­на. Соз­дал так­же скульп­тур­ную груп­пу «Спа­се­ние» (1837) для восточного пор­ти­ка зда­ния Ка­пи­то­лия в Ва­шинг­то­не (ны­не - в зда­нии Ка­пи­то­лия), ко­то­рая при­нес­ла ему сла­ву национального скульп­то­ра Аме­ри­ки. В сво­их со­чи­не­ни­ях Гриноу раз­ви­вал идеи, пред­вос­хи­тив­шие тео­рию функ­цио­на­лиз­ма и ока­зав­шие воз­дей­ст­вие на Л.Г. Сал­ли­ве­на и Ф.Л. Рай­та.

Иллюстрации:

Х. Гри­ноу. Ста­туя Дж. Ва­шинг­то­на. 1832-1840. Мрамор. На­цио­наль­ный му­зей аме­ри­кан­ско­го ис­кус­ст­ва (Ва­шинг­тон). Архив БРЭ.

Сочинения:

Form and function. Berk., 1947.