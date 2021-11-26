ГРИНОУ ХОРЕЙШО
ГРИНОУ (Greenough) ХОРЕЙШО (Горацио) - американский скульптор и теоретик искусства.
После окончания Гарвардского университета (1825) переехал в Рим, где испытал влияние идей классицизма. Брал уроки у Б. Торвальдсена, изучал искусство античности и Возрождения. После краткого пребывания на родине поселился во Флоренции (в 1828), где создавал мраморные портретные бюсты и романтизированные образы по мотивам произведений Дж. Байрона и Дж. Мильтона. В то же время Гриноу - один из основоположников классицизма в американской скульптуре. По заказу Конгресса США выполнил статую Дж. Вашингтона (1832-1840 годы, Национальный музей американского искусства, Вашингтон) в виде полуобнажённого древнегреческого божества с реальными портретными чертами, воспользовавшись иконографией «Зевса Олимпийского» Фидия и портретным бюстом Вашингтона Ж.А. Гудона. Создал также скульптурную группу «Спасение» (1837) для восточного портика здания Капитолия в Вашингтоне (ныне - в здании Капитолия), которая принесла ему славу национального скульптора Америки. В своих сочинениях Гриноу развивал идеи, предвосхитившие теорию функционализма и оказавшие воздействие на Л.Г. Салливена и Ф.Л. Райта.
Иллюстрации:
Х. Гриноу. Статуя Дж. Вашингтона. 1832-1840. Мрамор. Национальный музей американского искусства (Вашингтон). Архив БРЭ.
Сочинения:
Form and function. Berk., 1947.